Россияне с зарплатой от миллиона рублей стали встречаться вдвое чаще

В 2025 году количество россиян, получающих зарплату свыше миллиона рублей ежемесячно, превысило отметку в 45 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Исследование, проведённое среди 95,4 тысячи организаций без учёта малого бизнеса и охватившее 28,4 миллиона работников, показало, что за два года численность таких сотрудников почти удвоилась — в 2023-м их было 24 400. Среди них 34 399 человек получают от одного до двух миллионов рублей, 5 728 — от двух до трёх миллионов, а более трёх миллионов получают 5 301 россиянин.

Наибольшее число высокооплачиваемых специалистов сосредоточено в сферах информации и связи (9,9 тысячи), торговли (6,7 тысячи), обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи) и финансово-страховом секторе (6,2 тысячи). Доля работников с зарплатой свыше миллиона выросла вдвое по сравнению с показателем 2023 года и по итогу составила — 0,16%.