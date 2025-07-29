Россиянам пообещали повышенные выплаты в начале августа

Размер заработной платы россиян в первые две недели августа превысит выплаты за последующий период. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, в августе для тех, кто трудится по стандартному пятидневному графику, предусмотрен 21 рабочий день. Согласно трудовому законодательству РФ, оплата труда производится как минимум дважды в месяц.

«Также определено, что конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. В первой половине августа — 11 рабочих дней, а во второй половине месяца — 10 рабочих дней», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, в 2025 году август станет уникальным месяцем, когда на первую половину приходится больше рабочих дней, чем на вторую. Поэтому сумма, выплаченная в качестве аванса, будет несколько выше, чем остаток заработной платы. Это обусловлено тем, что оплата труда напрямую зависит от количества отработанного времени, объяснил Балынин.

Экономист также отметил, что ранее в 2025 году равное количество рабочих дней наблюдалось в феврале (по 10) и апреле (по 11) в каждой половине месяца. В сентябре и декабре 2025 года также будет зафиксировано одинаковое число рабочих дней в обеих половинах – по 11.