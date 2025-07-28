Стало известно, кому повысят зарплаты с 1 октября в России
Депутат Говырин заявил о повышении зарплат ряда госслужащих с 1 октября
Госдума РФ. Обложка © Life.ru
Зарплаты определённых категорий государственных служащих в России вырастут с 1 октября 2025 года на 7,6% в связи с ростом инфляции. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
По словам депутата, повышение коснётся сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи, а также военнослужащих как по контракту, так и по призыву. Зарплаты будут пересчитаны с октября, но фактически повышенные выплаты поступят в ноябре, передаёт РИА «Новости»
Говырин отметил, что основанием для повышения является проект поправок к правительственному постановлению, предусматривающий увеличение коэффициента индексации с 4,5% до 7,6%. На бизнес прямых обязательств индексировать выплаты документ не накладывает, но норма статьи 134 Трудового кодекса требует регулярного пересмотра заработной платы в целях защиты от инфляции.
Говырин подчеркнул, что осенняя индексация будет обеспечена только в бюджетной сфере на федеральном уровне, в то время как решение по остальным категориям работников останется в компетенции региональных властей и конкретных организаций.
Ранее сообщалось, что с 1 августа в России работающим пенсионерам будет увеличена пенсия. Индексация коснётся примерно восьми миллионов пожилых граждан. Величина надбавки будет определяться уровнем заработной платы пенсионера. Максимальная прибавка может составить 437 рублей, при условии дохода в размере 55 тысяч рублей.