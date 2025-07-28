Стало известно, кому повысят зарплаты с 1 октября в России

Зарплаты определённых категорий государственных служащих в России вырастут с 1 октября 2025 года на 7,6% в связи с ростом инфляции. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По словам депутата, повышение коснётся сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи, а также военнослужащих как по контракту, так и по призыву. Зарплаты будут пересчитаны с октября, но фактически повышенные выплаты поступят в ноябре, передаёт РИА «Новости»

Говырин отметил, что основанием для повышения является проект поправок к правительственному постановлению, предусматривающий увеличение коэффициента индексации с 4,5% до 7,6%. На бизнес прямых обязательств индексировать выплаты документ не накладывает, но норма статьи 134 Трудового кодекса требует регулярного пересмотра заработной платы в целях защиты от инфляции.

Говырин подчеркнул, что осенняя индексация будет обеспечена только в бюджетной сфере на федеральном уровне, в то время как решение по остальным категориям работников останется в компетенции региональных властей и конкретных организаций.