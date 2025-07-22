С 1 августа повысят компенсации, субсидии и льготы. Как изменятся суммы и порядок начисления выплат Юристы рассказали, кому повысят субсидии, компенсации и льготы с 1 августа 2025 года. Какие новые выплаты вводятся региональным законодательством и какие прибавки можно получить на федеральном уровне? 21 июля, 21:20 С 1 августа 2025 года изменятся суммы ряда компенсаций и доплат. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Какие социальные выплаты вырастут после повышения МРОТ

Минтруд предложил установить МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в 2026 году на уровне 27 093 рубля. В результате он вырастет на 20,7%, то есть выше инфляции. Если МРОТ повысят, то это отразится не только на доходах работников. Повысят и целый ряд социальных выплат.

— Увеличение пособий осуществляется в связи с увеличением МРОТ либо величины прожиточного минимума, — рассказала юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.

Так, после повышения МРОТ вырастут пособия по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, пособие по безработице.

Какие компенсации получат работники с 1 августа

В Подольске Московской области с 1 августа 2025 года каждый месяц будут компенсировать стоимость проезда. Эта выплата касается врачей и среднего медперсонала, которые трудятся в государственных медицинских организациях на территории муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области». Важно, чтобы человек работал не менее чем на одну ставку и проживал более чем за 50 километров от границ этой территории.

Какие ежемесячные выплаты начнут делать семьям с детьми с 1 августа

С 1 августа 2025 года многодетным семьям, проживающим на федеральной территории «Сириус», каждый год будут делать денежную выплату в размере 10 000 рублей.

— Это сумма на каждого ребёнка, который учится в общеобразовательной организации по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. Деньги предназначены для покупки одежды, необходимой для посещения учебных и спортивных занятий, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Какие доплаты пенсионерам вырастут с 1 августа

Екатерина Ноженко рассказала, что работающим пенсионерам с 1 августа каждого года корректируют уже назначенную пенсию. 2025 год не станет исключением. Пенсии повысят за счёт страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных работодателем за прошедший год. Конкретный размер увеличения зависит от суммы таких страховых взносов.

— Размер пенсии определяется в ИПК (индивидуальных пенсионных коэффициентах). Размер увеличения пенсии также определяется в ИПК. Конкретный размер прибавки зависит от размера страховых взносов, но ограничен максимальным размером. Для работающих пенсионеров максимальный размер увеличения пенсии в связи с уплатой страховых взносов составляет 3 ИПК в год. Стоимость ИПК в 2025 году составляет 145,69 рубля. Таким образом, максимально возможный размер увеличения пенсии для работающих пенсионеров составляет 437,07 рубля, — пояснила Екатерина Ноженко.

Кто получит разовые выплаты к юбилею

Екатерина Ноженко также отметила, что в августе получат разовые выплаты юбиляры. Так, выплаты к юбилею супружеской жизни устанавливаются в следующих регионах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Челябинская область, Калужская область, Вологодская область, Мурманская область, Белгородская область, Самарская область, Владимирская область, Пензенская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Удмуртская Республика.

— Например, в Республике Хакасия осуществляется назначение и выплата денежного поощрения семьям, празднующим 50-летний, 60-летний, 70-летний юбилей супружеской жизни. Денежное поощрение устанавливается в размере 10 000 рублей при наступлении вышеуказанных юбилейных дат, — отметила Екатерина Ноженко.

В Москве супруги, отметившие юбилей супружеской жизни, с 1 января 2025 получают 27 972 рубля к 50-летию свадьбы. К 60-летию выплата составляет 34 964 рубля, а к 70-летию — 41 955 рублей.

— Для таких супругов также проводятся торжественные церемонии чествования юбиляров в любом Дворце бракосочетания, — пояснила Екатерина Ноженко.

Авторы Нина Важдаева