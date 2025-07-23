Россиянам объяснили, как повышение МРОТ скажется на средней зарплате

К 2026 году среднемесячный доход жителей России может достичь 118-120 тысяч рублей. Такой прогноз озвучил кандидат экономических наук Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. По его словам, на это повлияют такие факторы, как подъём минимального размера оплаты труда (МРОТ), нехватка опытных специалистов, изменения в технологическом секторе российской экономики и другие обстоятельства.

«В случае увеличения МРОТ практически на 5 тыс. рублей до 27 093 рублей (+20,7% к значению текущего года, которое равно 22 440 рублям) мы увидим его рост за пять лет в 2,12 раза (в 2021 году он составлял 12 792 рубля). В свою очередь, за 10 лет рост будет в 4,37 раза (так как в начале 2016 года он составлял 6204 рубля)», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Балынин подчеркнул, что МРОТ играет важную роль в регулировании заработной платы, определении размеров выплат по больничным листам, пособий по беременности и родам, а также в системе обязательного социального страхования. Он также отметил, что увеличение МРОТ оказывает положительное влияние на оплату труда в целом, стимулируя рост зарплат во всех секторах экономики.

Издание напоминает, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году повысить МРОТ до 35 тысяч рублей. Эта цель является частью национальных планов развития страны на период до 2030 года.