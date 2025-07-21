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21 июля, 08:49

Минтруд предложил увеличить МРОТ на 20,7%

Котяков: МРОТ в 2026 году может вырасти на 20,7%, до 27 093 рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минтруд России предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году выше инфляции — на 20,7%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Принятые подходы к установлению минимального размера оплаты труда позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по опережающему росту МРОТ", — отметил он.

Таким образом, МРОТ вырастет до 27 093 рубля.

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А ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с января 2025 года МРОТ вырос на 16,5%, превысив 22,4 тысячи рублей. Глава кабмина поставил задачу в следующем году обеспечить как минимум аналогичный рост.

Александра Вишнякова
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