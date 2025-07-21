Минтруд предложил увеличить МРОТ на 20,7%

Минтруд России предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году выше инфляции — на 20,7%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Принятые подходы к установлению минимального размера оплаты труда позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по опережающему росту МРОТ", — отметил он.

Таким образом, МРОТ вырастет до 27 093 рубля.