Мишустин заявил о рекордных темпах повышения МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в России с января 2025 года вырос на 16,5%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по социально-экономическому развитию.

Министр отметил, что правительство систематически повышает минимальный размер оплаты труда темпами, опережающими инфляцию. По его словам, с января МРОТ вырос на 16,5%, превысив 22,4 тысячи рублей, однако в следующем году необходимо обеспечить как минимум аналогичный рост. Премьер-министр подчеркнул особую важность этого показателя для примерно 4 миллионов россиян, чьи доходы напрямую зависят от размера минимальной зарплаты.

По словам Мишустина, к 2030 году минимальная зарплата должна достичь 35 тысяч рублей в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.