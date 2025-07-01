Мишустин заявил о рекордных темпах повышения МРОТ
Мишустин: МРОТ в России увеличился на 16,5% с начала года
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Минимальный размер оплаты труда в России с января 2025 года вырос на 16,5%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по социально-экономическому развитию.
Министр отметил, что правительство систематически повышает минимальный размер оплаты труда темпами, опережающими инфляцию. По его словам, с января МРОТ вырос на 16,5%, превысив 22,4 тысячи рублей, однако в следующем году необходимо обеспечить как минимум аналогичный рост. Премьер-министр подчеркнул особую важность этого показателя для примерно 4 миллионов россиян, чьи доходы напрямую зависят от размера минимальной зарплаты.
По словам Мишустина, к 2030 году минимальная зарплата должна достичь 35 тысяч рублей в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.
Ранее Мишустин сообщил, что пенсии россиян с 2026 года будут индексироваться дважды в год. Февральская индексация пенсий будет учитывать реальный уровень инфляции за прошлый год. Апрельская доплата — размер будет зависеть от увеличения доходов Пенсионного фонда.