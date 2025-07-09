«Увеличить зарплаты в три раза»: В Госдуме оценили идею поднять МРОТ до 60 тыс. рублей

Депутат Госдумы Светлана Бессараб не считает возможным повышение МРОТ в РФ до 60 тысяч рублей, согласно предложению её коллеги, руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. Собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня» уверена, что данную инициативу невозможно реализовать из-за дефицита бюджета.

«В стране до ближайших трёх лет дефицитный бюджет, больше 60% — это обязательства перед российскими пенсионерами, семьями с детьми, инвалидами и перед теми, кто нуждается в поддержке государств», — отметила парламентарий.

Она также подчеркнула, что для резкого повышения МРОТ требуется привести в соответствие все тарифные и окладные планы. Придётся искать средства для фактического увеличения зарплат по всей России в три раза.

«Сейчас средняя заработная плата по стране составляет чуть больше 100 тыс. рублей. Мне неизвестно, каким образом она сегодня может увеличиться до примерно 300 тыс. рублей», — заключила депутат ГД РФ.