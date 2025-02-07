В ЦБ объяснили, почему нельзя запрещать переводы выше МРОТ между гражданами

Центробанк РФ (ЦБ) выступил против идеи запрета переводов между физическими лицами на сумму, превышающую один минимальный размер оплаты труда (МРОТ), как способа борьбы с мошенничеством. Такая мера излишне ограничит права клиентов банков, заявили в пресс-службе регулятора.

«Такая мера будет излишне ограничивать права клиентов банков. При этом для защиты человека от мошеннических переводов многие банки сейчас предоставляют разные сервисы. Например, клиент может самостоятельно в своём онлайн-банке ввести запрет на дистанционные операции либо ограничить их параметры — максимальную сумму одного перевода или лимит на определённый период времени», — указано в сообщении.

В ЦБ отметили, что кредитная организация не имеет права заставлять клиента пользоваться онлайн-банком. Люди должны самостоятельно принять решение, будут ли пользоваться дистанционными банковскими каналами или нет.