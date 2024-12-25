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Регион
25 декабря, 00:30

ЦБ и Росинфомониторинг создадут платформу для контроля за переводами россиян

Банк России вместе с Росфинмониторингом, финансовыми учреждениями и экспертами занимается созданием системы, передающей кредитным организациям информацию о подозрительных действиях частных лиц. Это нужно, чтобы блокировать их активность, сообщил Богдан Шабля, глава службы финансового мониторинга.

Согласно информации, речь идёт о так называемых «дропах» — лицах, предоставляющих свои карты для участия в различных незаконных финансовых транзакциях.

«Эта система позволит банкам использовать информацию для предотвращения операций "дропов". Они смогут ограничивать доступ таких клиентов к открытию карт или определенным банковским продуктам. Мы предполагаем, что благодаря этому, возможности для дропперов и их соратников сократятся в несколько раз»,цитирует Шаблю РБК.

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Эксперт отметил, что Центральный банк уже внедрил с некоторыми банками системы онлайн-контроля за денежными переводами физлиц. Он добавил, что новая система не будет копировать существующую платформу «Знай своего клиента», которая предназначена для отслеживания подозрительных финансовых действий.

Ранее в ЦБ сообщили, останутся ли жители России без наличных денег в обозримом будущем. Основной задачей регулятора является предоставление права выбора, поэтому полный отказ от наличных не рассматривается.

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АГН «Москва» / Любимов Андрей

Лия Мурадьян
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