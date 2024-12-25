ЦБ и Росинфомониторинг создадут платформу для контроля за переводами россиян

Банк России вместе с Росфинмониторингом, финансовыми учреждениями и экспертами занимается созданием системы, передающей кредитным организациям информацию о подозрительных действиях частных лиц. Это нужно, чтобы блокировать их активность, сообщил Богдан Шабля, глава службы финансового мониторинга.

Согласно информации, речь идёт о так называемых «дропах» — лицах, предоставляющих свои карты для участия в различных незаконных финансовых транзакциях.

«Эта система позволит банкам использовать информацию для предотвращения операций "дропов". Они смогут ограничивать доступ таких клиентов к открытию карт или определенным банковским продуктам. Мы предполагаем, что благодаря этому, возможности для дропперов и их соратников сократятся в несколько раз», — цитирует Шаблю РБК.

Эксперт отметил, что Центральный банк уже внедрил с некоторыми банками системы онлайн-контроля за денежными переводами физлиц. Он добавил, что новая система не будет копировать существующую платформу «Знай своего клиента», которая предназначена для отслеживания подозрительных финансовых действий.