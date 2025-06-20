Назван размер МРОТ в России в 2026 году

В следующем 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит 27 тысяч рублей. Об этом на ПМЭФ-2025 РИА «Новости» заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«С учётом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей», — сказал он.

Котяков отметил, что повышение МРОТ затронет около 4,6 миллиона человек. В настоящее время ведётся подготовка соответствующих нормативных документов.