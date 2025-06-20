Назван размер МРОТ в России в 2026 году
Глава Минтруда Котяков: В 2026 году МРОТ в России превысит 27 тысяч рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich
В следующем 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит 27 тысяч рублей. Об этом на ПМЭФ-2025 РИА «Новости» заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
«С учётом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей», — сказал он.
Котяков отметил, что повышение МРОТ затронет около 4,6 миллиона человек. В настоящее время ведётся подготовка соответствующих нормативных документов.
Ранее президент России Владимир Путин предложил повысить пособия по беременности и родам для молодых мам до прожиточного минимума. С такой идеей глава государства выступил во время заседания Госсовета по вопросам поддержки семей. Президент уверен, что будущим мамам стоит уделять «особое внимание».