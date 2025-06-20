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20 июня, 08:46

Назван размер МРОТ в России в 2026 году

Глава Минтруда Котяков: В 2026 году МРОТ в России превысит 27 тысяч рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

В следующем 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит 27 тысяч рублей. Об этом на ПМЭФ-2025 РИА «Новости» заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«С учётом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей», — сказал он.

Котяков отметил, что повышение МРОТ затронет около 4,6 миллиона человек. В настоящее время ведётся подготовка соответствующих нормативных документов.

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Ранее президент России Владимир Путин предложил повысить пособия по беременности и родам для молодых мам до прожиточного минимума. С такой идеей глава государства выступил во время заседания Госсовета по вопросам поддержки семей. Президент уверен, что будущим мамам стоит уделять «особое внимание».

Наталья Афонина
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