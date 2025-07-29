Эксперт объяснила, когда сотрудник может законно уволиться без отработки двух недель
Эксперт Митрофанова: Уволиться без отработки можно по уважительной причине
Согласно статье 80 Трудового кодекса, стандартный срок отработки при увольнении составляет две недели, но в исключительных случаях работник вправе покинуть место работы сразу. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Митрофанова.
«Это даёт возможность найти замену и организовать передачу дел таким образом, чтобы не пострадали производственные процессы», — пояснила специалист в интервью «Москве 24».
Эксперт отметила, что работодатель вправе освободить сотрудника от обязательной отработки по взаимному согласию. Также увольнение без двухнедельного срока возможно при наличии документально подтверждённых уважительных причин:
- поступления в образовательное учреждение;
- выхода на пенсию;
- переезда в другой город;
- по состоянию здоровья;
- в связи с необходимостью ухода за ребёнком.
Митрофанова предупредила, что отсутствие уважительной причины и самовольный уход до истечения 14 дней расценивается как прогул. Это грозит увольнением по статье с соответствующей записью в трудовой книжке.
«При этом свою причину нужно будет подтвердить документами. Скажем, справкой от врача», — подчеркнула эксперт.
Часто работодатели не безгрешны и сами нарушают Трудовой кодекс. Life.ru публиковал материал о том, как правильно обратиться в инспекцию труда, если вам не выплатили зарплату, не оформили трудовой договор, заставили перерабатывать или незаконно уволили.