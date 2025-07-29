Эксперт объяснила, когда сотрудник может законно уволиться без отработки двух недель

Согласно статье 80 Трудового кодекса, стандартный срок отработки при увольнении составляет две недели, но в исключительных случаях работник вправе покинуть место работы сразу. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Митрофанова.

«Это даёт возможность найти замену и организовать передачу дел таким образом, чтобы не пострадали производственные процессы», — пояснила специалист в интервью «Москве 24».

Эксперт отметила, что работодатель вправе освободить сотрудника от обязательной отработки по взаимному согласию. Также увольнение без двухнедельного срока возможно при наличии документально подтверждённых уважительных причин: поступления в образовательное учреждение;

выхода на пенсию;

переезда в другой город;

по состоянию здоровья;

в связи с необходимостью ухода за ребёнком.

Митрофанова предупредила, что отсутствие уважительной причины и самовольный уход до истечения 14 дней расценивается как прогул. Это грозит увольнением по статье с соответствующей записью в трудовой книжке.

«При этом свою причину нужно будет подтвердить документами. Скажем, справкой от врача», — подчеркнула эксперт.