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29 июля, 11:33

Эксперт объяснила, когда сотрудник может законно уволиться без отработки двух недель

Эксперт Митрофанова: Уволиться без отработки можно по уважительной причине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Согласно статье 80 Трудового кодекса, стандартный срок отработки при увольнении составляет две недели, но в исключительных случаях работник вправе покинуть место работы сразу. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Митрофанова.

«Это даёт возможность найти замену и организовать передачу дел таким образом, чтобы не пострадали производственные процессы», — пояснила специалист в интервью «Москве 24».

Эксперт отметила, что работодатель вправе освободить сотрудника от обязательной отработки по взаимному согласию. Также увольнение без двухнедельного срока возможно при наличии документально подтверждённых уважительных причин:

  • поступления в образовательное учреждение;
  • выхода на пенсию;
  • переезда в другой город;
  • по состоянию здоровья;
  • в связи с необходимостью ухода за ребёнком.

Митрофанова предупредила, что отсутствие уважительной причины и самовольный уход до истечения 14 дней расценивается как прогул. Это грозит увольнением по статье с соответствующей записью в трудовой книжке.

«При этом свою причину нужно будет подтвердить документами. Скажем, справкой от врача», — подчеркнула эксперт.

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Часто работодатели не безгрешны и сами нарушают Трудовой кодекс. Life.ru публиковал материал о том, как правильно обратиться в инспекцию труда, если вам не выплатили зарплату, не оформили трудовой договор, заставили перерабатывать или незаконно уволили.

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Юрий Лысенко
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