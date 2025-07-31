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Регион
31 июля, 11:00

HR-эксперт объяснил двукратное увеличение числа россиян с миллионным доходом

Эксперт Мурадян назвал причины увеличения числа получающих ₽1 миллион в месяц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Число россиян с ежемесячным доходом свыше миллиона рублей выросло почти вдвое за последние два года — с 24 400 до 45 428 человек. Такой скачок объяснил HR-эксперт Гарри Мурадян в интервью 360.ru.

По его словам, ключевым фактором стала инфляция, которая подтолкнула номинальные оклады вверх. Кроме того, усиление капитализации компаний в отдельных сферах и нехватка квалифицированных специалистов вынудили работодателей предлагать более высокие зарплаты, чтобы удержать ценные кадры.

Еще одним драйвером роста стала прозрачность зарплатной политики — теперь высокие доходы становятся более заметными и обсуждаемыми на рынке труда. Мурадян выделил несколько направлений, где можно рассчитывать на миллион и выше: IT-сектор, финансовая индустрия, высшее руководство крупных корпораций и госконцернов, партнёрские позиции в юридических и консалтинговых компаниях, а также ведущие специалисты в медицине.

«Возможны замедления при спаде экономики либо пересмотре налоговой политики», — допустил эксперт.

Медианная зарплата в России выросла почти в полтора раза
Медианная зарплата в России выросла почти в полтора раза

Ранее в Росстате заявили, что в России есть 45 тысяч человек, чья зарплата превышает миллион рублей. При этом 5 728 получают от двух до трёх миллионов, а более трёх миллионов получают 5 301 россиян. Экономисты полагают, что это произошло из-за дефицита кадров.

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Владимир Озеров
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