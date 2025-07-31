HR-эксперт объяснил двукратное увеличение числа россиян с миллионным доходом

Число россиян с ежемесячным доходом свыше миллиона рублей выросло почти вдвое за последние два года — с 24 400 до 45 428 человек. Такой скачок объяснил HR-эксперт Гарри Мурадян в интервью 360.ru.

По его словам, ключевым фактором стала инфляция, которая подтолкнула номинальные оклады вверх. Кроме того, усиление капитализации компаний в отдельных сферах и нехватка квалифицированных специалистов вынудили работодателей предлагать более высокие зарплаты, чтобы удержать ценные кадры.

Еще одним драйвером роста стала прозрачность зарплатной политики — теперь высокие доходы становятся более заметными и обсуждаемыми на рынке труда. Мурадян выделил несколько направлений, где можно рассчитывать на миллион и выше: IT-сектор, финансовая индустрия, высшее руководство крупных корпораций и госконцернов, партнёрские позиции в юридических и консалтинговых компаниях, а также ведущие специалисты в медицине.

«Возможны замедления при спаде экономики либо пересмотре налоговой политики», — допустил эксперт.