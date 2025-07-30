Названа причина двукратного роста числа россиян с зарплатой от миллиона

Рост числа россиян, зарабатывающих более миллиона рублей в месяц, в два раза, объясняется нехваткой квалифицированных специалистов и инфляцией, усугубляемыми перекосами на потребительском рынке. Об этом «Постньюс» рассказала кандидат экономических наук Инна Литвиненко.

«Потребительский рынок России пока что не насыщен достаточно товарами отечественного производства, дабы удовлетворить все потребности россиян, начиная от каждодневных простых товаров потребления, заканчивая крупными приобретениями», — отметила она.

Эксперт добавила, что высокая ключевая ставка помогает лишь частично сдерживать инфляцию, а главным решением остаётся рост производительности труда и расширение ассортимента российских товаров. Также Литвиненко подчеркнула, что рост числа высоких зарплат не обязательно свидетельствует об улучшении общего уровня жизни, а может даже усилить инфляционное давление