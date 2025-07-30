Экономист спрогнозировал резкий рост зарплат к концу 2025 года

Реальный рост средних зарплат в России (с поправкой на инфляцию) за период с 2022 по 2024 год достиг 23,9%. Ожидается, что в 2025 году этот показатель увеличится еще на 10–13%, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Зарплаты за период с января по май 2025 года выросли с 88981 рубля до 99422 рублей (+11,73%). Накопленная инфляция за январь — май 2025 года к декабрю 2024 года составляет 3,57%. Соответственно, темпы прироста размеров средних зарплат за первые пять месяцев 2025 года в реальном выражении (за вычетом инфляции) составляют более 8%», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

По мнению эксперта, номинальный прирост средней зарплаты в 2025 году составит 17–19%. С учётом прогнозируемой инфляции на уровне 6–7%, реальный рост зарплат оценивается в 10–13%. Балынин уверен в сохранении тенденции роста зарплат и в следующем году, хотя темпы могут несколько замедлиться до 11–13%. Реальный рост в 2026 году, с учётом прогнозируемой инфляции в 4%, может составить 7–9%. Таким образом, средний заработок россиян будет расти быстрее инфляции.

Балынин связывает рост реальных зарплат с увеличением минимального размера оплаты труда, благоприятной ситуацией на рынке труда и трансформацией российской экономики, направленной на обеспечение технологической и финансовой независимости.

По данным эксперта, в 2024 году средняя зарплата выросла до 89069 рублей, что на 18,99% больше, чем в 2023 году. Реальный прирост, с учётом инфляции в 9,52%, составил 9,47%. Экономист подчеркнул, что с 2022 по 2024 год номинальный рост средней зарплаты составил 55,6%, а реальный рост (с учётом накопленной инфляции в 31,69%) – 23,9%.