Медианная зарплата в России выросла почти в полтора раза

Медианная заработная плата в России в апреле 2025 года составила 73 871 рубль, увеличившись за два года в 1,4 раза. Об этом свидетельствует анализ данных Росстата.

Как передаёт РИА «Новости», показатель медианной зарплаты означает, что у половины работающих доходы находятся выше этой отметки, у другой половины — ниже. В апреле 2023 года медианная зарплата в стране составляла 52 558 рублей.

Самый высокий уровень медианной оплаты труда зафиксирован в сфере производства табачных изделий — 155,4 тысячи рублей. На втором месте — сотрудники экстерриториальных организаций и органов (135,2 тыс.), далее идут работники добывающих отраслей (127,6 тыс.), информационно-коммуникационного сектора (125,6 тыс.) и финансово-страховой сферы (118,3 тыс.).

Самые низкие медианные зарплаты — в образовании (50,5 тыс.), культуре, спорте и развлечениях (51,9 тыс.), а также здравоохранении и социальной сфере (56,1 тыс.). Исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций по итогам апреля 2025 года (за исключением малого бизнеса). В выборку попали 28,4 миллиона работников. Подобное обследование проводится раз в два года.

Медианная зарплата — это показатель, который делит всех работников на две равные группы: половина людей зарабатывает меньше медианной зарплаты, а другая половина — больше. В отличие от средней зарплаты, которая может быть искажена очень высокими или низкими значениями, медианная зарплата лучше отражает типичное значение дохода в группе, поскольку она не подвержена влиянию крайних значений.