Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей

Средняя заработная плата в России в апреле 2025 года достигла отметки почти в 100 тысяч рублей. Исследование в этот раз охватило 95,4 тысячи организаций (за исключением малого бизнеса), участие в опросе приняли 28,4 миллиона работников. Об этом счидетельствуют данные Росстата, которые есть в распоряжении РИА «Новости».

Согласно исследованию, средняя номинальная начисленная заработная плата до вычета налогов в апреле составила 99,4 тысячи рублей, что на треть больше, чем два года назад (72,5 тысячи рублей). Наиболее высокие средние суммы зафиксированы в следующих регионах: Чукотский автономный округ (193,8 тысячи рублей), Москва (178,2 тысячи рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (163,4 тысячи рублей), Магаданская область (155,1 тысячи рублей) и Сахалинская область (148,5 тысячи рублей).

Самые низкие показатели средней заработной платы отмечены в Дагестане (45,4 тысячи рублей), Чеченской Республике (43,1 тысячи рублей) и Республике Ингушетия (39,6 тысячи рублей).