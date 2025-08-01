Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей
Росстат: Средняя зарплата до вычета налога в апреле составила 99,4 тысячи рублей
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Средняя заработная плата в России в апреле 2025 года достигла отметки почти в 100 тысяч рублей. Исследование в этот раз охватило 95,4 тысячи организаций (за исключением малого бизнеса), участие в опросе приняли 28,4 миллиона работников. Об этом счидетельствуют данные Росстата, которые есть в распоряжении РИА «Новости».
Согласно исследованию, средняя номинальная начисленная заработная плата до вычета налогов в апреле составила 99,4 тысячи рублей, что на треть больше, чем два года назад (72,5 тысячи рублей). Наиболее высокие средние суммы зафиксированы в следующих регионах: Чукотский автономный округ (193,8 тысячи рублей), Москва (178,2 тысячи рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (163,4 тысячи рублей), Магаданская область (155,1 тысячи рублей) и Сахалинская область (148,5 тысячи рублей).
Самые низкие показатели средней заработной платы отмечены в Дагестане (45,4 тысячи рублей), Чеченской Республике (43,1 тысячи рублей) и Республике Ингушетия (39,6 тысячи рублей).
Ранее сообщалось, что в России вдвое увеличилось число граждан с ежемесячным доходом от миллиона рублей. По данным на 2025 год, количество людей, зарабатывающих более шестизначной суммы в месяц, превысило 45 тысяч человек.