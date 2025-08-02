В России увеличат на 7,6% зарплаты бюджетникам с 1 октября

В России ряду категорий работников увеличат на 7,6% заработную плату, начиная с 1 октября текущего года. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ. Бюджет на эти цели выделит 30,8 миллиарда рублей.

«Повышение коснётся: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей, ряда других категорий работников», — говорится в тексте.