В России увеличат на 7,6% зарплаты бюджетникам с 1 октября
Кабмин РФ проиндексирует зарплаты нескольким категориям бюджетников на 7,6%
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В России ряду категорий работников увеличат на 7,6% заработную плату, начиная с 1 октября текущего года. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ. Бюджет на эти цели выделит 30,8 миллиарда рублей.
«Повышение коснётся: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей, ряда других категорий работников», — говорится в тексте.
Ранее Life.ru писал, что средняя заработная плата в России в апреле 2025 года достигла отметки почти в 100 тысяч рублей. Исследование в этот раз охватило 95,4 тысячи организаций (за исключением малого бизнеса), участие в опросе приняли 28,4 миллиона работников.