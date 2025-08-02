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Регион
2 августа, 08:47

В России увеличат на 7,6% зарплаты бюджетникам с 1 октября

Кабмин РФ проиндексирует зарплаты нескольким категориям бюджетников на 7,6%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России ряду категорий работников увеличат на 7,6% заработную плату, начиная с 1 октября текущего года. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ. Бюджет на эти цели выделит 30,8 миллиарда рублей.

«Повышение коснётся: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей, ряда других категорий работников», — говорится в тексте.

Названы города России, где живёт больше всего людей с зарплатой от миллиона
Названы города России, где живёт больше всего людей с зарплатой от миллиона

Ранее Life.ru писал, что средняя заработная плата в России в апреле 2025 года достигла отметки почти в 100 тысяч рублей. Исследование в этот раз охватило 95,4 тысячи организаций (за исключением малого бизнеса), участие в опросе приняли 28,4 миллиона работников.

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Татьяна Миссуми
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