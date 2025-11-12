Зарплаты российских дворников подскочили почти на 40% за год

За период с августа количество предложений работы для дворников по всей России выросло на треть – на 32%. Среднестатистическая зарплата работников по уборке территорий увеличилась в годовом выражении на 38% и достигла 42,3 тыс. рублей, сообщает «Газета.ru».

Эксперты связывают увеличение потребности в дворниках с активной подготовкой населённых пунктов к зимним условиям, когда возрастают требования к чистоте и безопасности общественных зон.

Рост количества вакансий в разных регионах страны происходит неравномерно. Наиболее значительный подъём спроса на дворников зафиксирован в Республике Татарстан – 74% за два осенних месяца. В первую тройку лидеров вошли также Челябинская область (+55%) и город Санкт-Петербург (+35%). В Москве, отличающейся более стабильным рынком труда, прирост составил 19%.

Уровень оплаты труда дворников варьируется в широком диапазоне: от минимальных 22,7 тыс. рублей до максимальных 84,5 тыс. рублей. Медианный доход представителей данной профессии увеличился за рассмотренный год на 38%: с 30,6 тыс. рублей в 2023 году до 35,5 тыс. рублей в 2024 году. Соответственно, возрос и разброс предлагаемых зарплат, который год назад составлял от 16,5 тыс. до 60 тыс. рублей.

«В среднем, осеннее повышение медианных зарплат в отдельных регионах составляет от 2,5 тыс. до 6 тыс. рублей. При этом нижняя граница зарплатного предложения с началом осени также демонстрирует уверенный рост. Традиционно с сентября зарплатный минимум для дворников ежемесячно увеличивается в среднем на 5–10 тыс. рублей в зависимости от конкретного региона», — уточнила HR-эксперт Мария Игнатова.

В качестве примера приводится ситуация в Москве: в октябре минимальная заработная плата дворника составляла 44,8 тыс. рублей, но уже в начале ноября она увеличилась до 47,6 тыс. рублей.

А ранее россиянам раскрыли, насколько вырастут реальные зарплаты в 2026 году. По словам экспертов, в следующем году номинальный рост зарплат в РФ составит 8,4%, тогда как реальное увеличение с учётом инфляции не превысит 2,7%.