Золотые резервы России за год выросли на рекордные 92 млрд долларов

Золотые запасы России за год увеличились почти на сотню миллиардов долларов – такого рывка в новейшей истории страны ещё не было. По данным Центробанка, на 1 ноября 2025 года в хранилищах лежит золота на сумму почти 300 млрд долларов, тогда как год назад было 207,7 млрд. Для сравнения: столько резервы не прибавляли даже за предыдущие четыре года вместе взятые.

Главный фактор роста – золотое ралли: за 12 месяцев цена металла подскочила в полтора раза, с 2700 до 4000 долларов за тройскую унцию. Интересно, что сам объём запасов даже немного снизился – примерно на три тонны, однако их стоимость взлетела из-за подорожания металла. Сейчас доля золота в международных резервах России достигла 41,3%, а валютная часть активов выросла лишь на полпроцента – до 426 млрд долларов, передаёт РИА «Новости».

Ранее Центробанк отчитался, что международные резервы России в октябре перевалили за 725,8 млрд долларов, увеличившись почти на 12,5 млрд. При этом стоимость монетарного золота выросла более чем на 17 млрд долларов за месяц. В эту сумму входят золото, иностранная валюта и активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства.