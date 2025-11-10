Россия и США
10 ноября, 14:08

Международные резервы России достигли $725,8 млрд в октябре

Обложка © Life.ru

Международные резервы России в октябре 2025 года составили $725,841 млрд, об этом сообщил Банк России. По данным Центробанка, за месяц резервы выросли на $12,54 млрд, или на 1,8%.

«Стоимость монетарного золота в резервах увеличилась на $17,608 млрд, или на 6,2%, до $299,821 млрд», — отметили в Банке России.

Международные резервы включают высоколиквидные иностранные активы в распоряжении ЦБ и правительства РФ — средства в иностранной валюте, монетарное золото и активы в МВФ. Несмотря на западные санкции, заморозку части резервов и ограничения на операции с Центробанком, показатель продолжает показывать устойчивый рост.

ЦБ: Международные резервы РФ достигли рекордных $713,3 млрд
Напомним, что к 2027 году Центральный банк РФ прогнозирует возможность перехода к нейтральной ключевой ставке в диапазоне 7,5-8,5%. Средняя ключевая ставка в России за текущий год составила около 19%. Учитывая, что сейчас она находится на уровне 16,5%, Центробанк ожидает её дальнейшего снижения.

Мария Любицкая
