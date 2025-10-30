Россия и США
Регион
30 октября, 13:39

Центробанк назвал сроки падения ключевой ставки до 7,5–8,5%

Обложка © Life.ru

К 2027 году Центральный банк РФ прогнозирует возможность перехода к нейтральной ключевой ставке в диапазоне 7,5-8,5%. Возможные сроки озвучила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Нейтральную мы оцениваем, когда наша ключевая ставка будет 7,5-8,5%. По нашему уточнённому прогнозу, это произойдёт в 2027 году... но в следующем году мы видим пространство для снижения ключевой ставки. Мы уточнили прогноз 13-15%, но это среднее по году, мы входим с более высокой ставкой», — сказала она, выступая в Госдуме.

По словам Набиуллиной, средняя ключевая ставка в России за текущий год составила около 19%. Учитывая, что сейчас ставка находится на уровне 16,5%, Центробанк ожидает её дальнейшего снижения в следующем году.

Ранее глава Банка России заявила в Госдуме, что предоставление льготных кредитов в российской экономике потенциально может привести к повышению ключевой ставки. Однако это, по словам Эльвиры Набиуллиной, способствует замедлению инфляции.

Все самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Наталья Афонина
