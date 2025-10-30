Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 10:35

Набиуллина: Чем больше льготных кредитов, тем выше ключевая ставка

Обложка © ТАСС /Софья Сандурская

Обложка © ТАСС /Софья Сандурская

Льготные кредиты в российской экономике могут спровоцировать увеличение ключевой ставки, но это позволит затормозить инфляцию. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

«Чем больше льготных кредитов, тем выше будет ключевая ставка, чтобы баланс сошёлся, и инфляция не разгонялась», — уточнила она.

Россиян предупредили о негативном влиянии новой ключевой ставки ЦБ на курс рубля
Россиян предупредили о негативном влиянии новой ключевой ставки ЦБ на курс рубля

Ранее сообщалось, что Банк России готов проработать сценарий развития экономики при снижении ключевой ставки до 3–4%, однако делать это будет вне рамок основных направлений денежно-кредитной политики.

Все самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Новости экономики
  • Эльвира Набиуллина
  • Центробанк
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar