Набиуллина: Чем больше льготных кредитов, тем выше ключевая ставка

Льготные кредиты в российской экономике могут спровоцировать увеличение ключевой ставки, но это позволит затормозить инфляцию. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

«Чем больше льготных кредитов, тем выше будет ключевая ставка, чтобы баланс сошёлся, и инфляция не разгонялась», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что Банк России готов проработать сценарий развития экономики при снижении ключевой ставки до 3–4%, однако делать это будет вне рамок основных направлений денежно-кредитной политики.