ЦБ готов разработать сценарий для снижения ключевой ставки до 3-4 процентов

Банк России готов проработать сценарий развития экономики при снижении ключевой ставки до 3–4%, однако делать это будет вне рамок основных направлений денежно-кредитной политики. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

С инициативой выступил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, предложив рассчитать последствия «кардинального снижения ставки». Набиуллина поддержала идею, уточнив, что речь пойдет не о прогнозе, а о «модельных расчетах».

«Мы, может быть, сделаем это не в основных направлениях, чтобы это не считывалось как то, что Центральный банк готов к такой политике. Мы сделаем это в другой форме, что позволит показать последствия такой политики», — пояснила глава ЦБ.

При обсуждении сроков председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков предложил обсудить тему в ноябре, во время рассмотрения федерального бюджета на 2026–2028 годы. Набиуллина отметила, что сценарий может быть подготовлен «раньше, чем к следующему году».

Сейчас в документе ЦБ представлены четыре сценария: базовый и три альтернативных — «Дезинфляционный», «Проинфляционный» и «Рисковый». В базовом сценарии предполагается, что в 2026 году средняя ключевая ставка составит 13–15%, а к 2028 году снизится до 7,5–8,5% при инфляции около 4%.

Ранее обсуждалась возможность нового снижения ключевой ставки после последнего решения Банка России.На заседании 24 октября Совет директоров Центрального банка принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, установив её на уровне 16,5%. Аналитики допускают возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики до конца текущего года. В ходе обсуждения рассматривались два варианта: сохранение ставки на уровне 17% или её снижение до 16%.