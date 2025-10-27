Эксперты ждут повторного снижения ключевой ставки ЦБ до конца года

Эксперты обсуждают возможность нового снижения ключевой ставки после последнего решения Банка России. Совет директоров ЦБ снизил ставку на 0,5 процентного пункта до 16,5% на заседании 24 октября, но многие аналитики считают, что регулятор может сделать ещё один шаг до конца года.

По словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, при принятии решения рассматривались несколько вариантов: сохранить ставку на уровне 17% или снизить её до 16%. Она отметила, что резкое понижение ключевой ставки повлекло бы за собой рост спроса при недостаточном предложении.

Фактическое снижение на 0,5 п. п. частично совпало с прогнозами экономистов. По данным «Ведомостей», снижение на 0,5 п. п. ожидал один экономист, ещё четыре ждали ставку в диапазоне 16–17%, шесть прогнозировали снижение до 16%.

Эксперты полагают, что при дальнейшей стабилизации инфляции и экономической динамики регулятор может снизить ставку ещё раз до конца 2025 года, что поможет стимулировать рост экономики.

Ранее Набуиллина сообщила, что экономика России выйдет из перегрева в первом полугодии 2026 года. Это даст возможность стабилизировать цены и создать условия для устойчивого развития. При этом ЦБ снизил прогноз роста ВВП на 2024 год до 0,5-1%, ожидая ускорения экономики в последующие годы.