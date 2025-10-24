Набиуллина не исключила как снижения, так и сохранения ключевой ставки
Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривает различные сценарии по ключевой ставке на ближайших заседаниях. Решение может быть принято как в пользу снижения, так и сохранения текущего уровня.
«Наш прогноз предполагает возможность как дополнительного снижения на декабрьском заседании, так и неизменной ставки», — сообщила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Глава регулятора подчеркнула, что сигнал совета директоров на ближайшие заседания остаётся нейтральным. Снижение ключевой ставки не предопределено и потребует дополнительных подтверждающих факторов.
«Для решения о следующем снижении ставки потребуются дополнительные факты, которые будут подтверждать, что можно двигаться дальше без риска того, что устойчивая инфляция «залипнет» в 2026 году выше целевого уровня», — объяснила Набиуллина.
Основной критерий для принятия решения — предотвращение закрепления инфляции выше 4% в 2026 году.
Напомним, повышение ключевой ставки началось с июля 2023 года, и в октябре 2024 года этот показатель достиг максимума — 21%. Затем ЦБ несколько раз сохранял этот показатель, а в июне 2025 года началось снижение. В прошлом месяце ЦБ снизил ставку до 17%, а сегодня — до 16,5%. Аналитики называют решение регулятора очень профессиональным.
