«На Уолл-стрит локти кусают»: Аналитик дал прогноз, какой будет ключевая ставка к концу года

Экономист, аналитик Александр Разуваев назвал отличными новостями снижение ключевой ставки Центробанком до 16,5%. В беседе с Life.ru он назвал решение регулятора очень профессиональным, а председателя Банка России Эльвиру Набиуллину и зампреда ЦБ Алексея Заботкина — крутыми специалистами.

По его словам, рынок ждал паузу и сохранения ставки на уровне 17%, поэтому многие банки повысили ставки по вкладам. Но нынешнее решение показывает тренд на снижение «ключа» и приближение к более высокому росту экономики России. Разуваев добавил, что решение во многом связано с санкционной ситуацией.

«Вчера у людей была эмоциональная реакция на санкции, вызвавшая небольшую панику на рынке акций. В нашей стране насчитывается около 38 миллионов частных инвесторов. Не знаю, что происходит на рынке сейчас, но обычно реакция бывает довольно ограниченной. Я уверен, что рынок немного подрастёт вследствие снижения ключевой ставки», — говорит эксперт.

Он добавил, что от котировок акций зависит уровень доверия потребителей. Когда акции растут — человек чувствует себя богаче, тратит больше, покупает без особого спроса. В случае падения — он расстраивается, понимает, что стал беднее, и начинает экономить, что влияет на спрос и экономическую активность.

Что касается прогнозов, аналитик считает, что к концу года ставка снизится до 16%, но есть вероятность, что она опустится и до 15%. Всё будет зависеть от инфляции и ситуации на международной арене.

«Молодец Банк России. У нас в экономике работали разные специалисты, но ЦБ возглавляли исключительно профессиональные люди. Я могу только аплодировать. Думаю, что на Уолл-стрит сейчас локти кусают, что у нас такие профессионалы на руководящих должностях в Банке России, и ничего сделать не могут», — заключил он.