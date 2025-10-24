ЦБ снизил ключевую ставку с 17% до 16,5%
Обложка © Life.ru
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,50% годовых. В регуляторе отметили, что экономика возвращается к траектории сбалансированного роста, но инфляционные ожидания остаются высокими.
Также там добавили, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% (это целевой показатель) в пересчёте на год. ЦБ отмечает, что будет поддерживать жёсткость денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели.
«В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,0–15,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», — добавили в Банке России.
Напомним, повышение ключевой ставки началось с июля 2023 года, и в октябре 2024 года этот показатель достиг максимума — 21%. Затем ЦБ несколько раз сохранял этот показатель, а в июне 2025 года началось снижение. В прошлом месяце ЦБ снизил ставку до 17%.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.