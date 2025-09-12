Экономист назвал Life.ru год и месяц, когда ключевая ставка опустится до 10%
Ключевая ставка, которую снизили до 17%, может опуститься ещё ниже. В разговоре с Life.ru экономист и аналитик Александр Разуваев заявил, что показатели способны дойти до 10–12%. При этом ориентироваться стоит не только на отдельные рыночные сигналы, но и на общие тенденции.
Несмотря на снижение ключа, ставки по вкладам по-прежнему останутся достаточно высокими, и вкладчики смогут зарабатывать ещё некоторое время. Однако с большой вероятностью со временем ключевая ставка опустится до уровня 10–12% к лету 2026 года.
При этом снижение может оказать поддержку рублю. В первую очередь это отразится на вкладчиках, не имеющих отношения к финансовой сфере, — семьи ещё смогут получать неплохой доход от своих вкладов. В то же время ситуация с кредитами остаётся непростой: их стоимость, вероятно, будет оставаться высокой в течение длительного времени. Это относится ко всем видам кредитования, за исключением ипотеки, которая развивается по своим собственным правилам.
«Что касается падения акций, это создаёт возможности для покупки на более выгодных условиях. В целом Банк России вновь продемонстрировал себя очень консервативным и осторожным игроком, что заслуживает уважения, — это свидетельство высокого профессионализма», — заключил Разуваев.
Напомним, что совет директоров Банка России принял решение о дальнейшем снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, установив её на уровне 17%. Это уже третье снижение ставки. В Центробанке отметили, что российская экономика демонстрирует устойчивое восстановление, а объёмы кредитования значительно выросли за последние месяцы.