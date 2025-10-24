Набиуллина назвала срок, когда экономика РФ выйдет из перегрева

Российская экономика выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева», — сообщила глава ЦБ.

Также с учётом фактической динамики экономики Банк России снизил прогноз по росту ВВП на 2024 год до 0,5-1%. При этом в последующие годы ожидается ускорение экономического роста.

Состояние перегрева экономики характеризуется превышением спроса над предложением, что создаёт инфляционное давление. Выход из этого состояния позволит стабилизировать ценовую динамику и обеспечить более устойчивое развитие.

Прогноз ЦБ указывает на постепенную нормализацию экономической ситуации после периода повышенной активности.

Также Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривает различные сценарии по ключевой ставке на ближайших заседаниях. Решение может быть принято как в пользу снижения, так и сохранения текущего уровня. Напомним, что сегодня ЦБ снизил ставку до 16,5%.