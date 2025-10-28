Набиуллина назвала главную угрозу экономике из-за резкого снижения ставки

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления перед депутатами Госдумы обозначила главную угрозу для российской экономики на текущем этапе.

По её словам, наибольший вред может нанести ситуация, при которой резкий скачок совокупного спроса, вызванный преждевременным снижением ключевой ставки, опередит рост производственных мощностей. Набиуллина пояснила, что такой сценарий неизбежно приведёт к необходимости повторного ужесточения денежно-кредитной политики. В связи с этим она настоятельно рекомендовала придерживаться крайне осторожной траектории при принятии решений по ставке.

Ранее обсуждалась возможность нового снижения ключевой ставки после последнего решения Банка России. 24 октября Совет директоров ЦБ уменьшил ставку на 0,5 процентного пункта до 16,5%, однако аналитики не исключают ещё одного снижения до конца года. Принятии решения рассматривались варианты сохранить ставку на уровне 17% или снизить до 16%.