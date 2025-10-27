Экономист объяснил, почему ЦБ не спешит снижать ключевую ставку

Сдержанный подход ЦБ РФ к снижению ключевой ставки объясняется высокими инфляционными ожиданиями. Об это заявил экономист Дмитрий Прокофьев, комментируя осторожную стратегию центрального регулятора.

«В релизе Центрального банка есть предупреждение, что инфляционные риски остаются высокими. Там прямо есть такая фраза про инфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Это такой сигнал, что не надо торопиться со снижением ключа», — отметил Прокофьев.

Таким образом, ЦБ опасается, что резкое снижение ставки может спровоцировать новый виток инфляции, и предпочитает действовать осторожно, оценивая баланс рисков, подытожил собеседник радио «Комсомольская правда».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика выйдет из состояния перегрева в первой половине 2026 года. Это позволит стабилизировать цены и создать условия для устойчивого развития. При этом ЦБ снизил прогноз роста ВВП на 2024 год до 0,5-1%, рассчитывая на ускорение экономического роста в последующие годы.