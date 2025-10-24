Сектор Газа
24 октября, 14:21

Россиян предупредили о негативном влиянии новой ключевой ставки ЦБ на курс рубля

Обложка © Life.ru

Снижение ключевой ставки до 16,5% окажет скорее положительное влияние на доступность кредитов, но более резкое снижение может негативно отразиться на курсе рубля и инфляции, полагает кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев.

По его словам, хотя заёмщики ожидают более существенного снижения стоимости кредитования, осторожная политика Центробанка оправдана необходимостью балансировать между поддержкой экономики и сдерживанием инфляционных процессов. Высокая ключевая ставка поддерживает привлекательность рублёвых инструментов, что особенно важно в условиях санкционного давления, и прогнозирует дальнейшее постепенное снижение показателя без резких изменений в кредитной политике.

«Чем выше ключевая ставка, тем более привлекательные финансовые инструменты и в рублях, и депозиты, и облигации. В свете недавних дополнительных санкций, введённых и США и Евросоюзом, это дополнительное давление на рубль. Снижение ставки должно снизить стоимость заимствований для заёмщиков», — отметил собеседник 360.ru.

Напомним, 24 октября Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%. Оно оказалось неожиданным. Чем необычно решение ЦБ и что теперь будет с кредитами, вкладами и валютой — в материале Life.ru.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

