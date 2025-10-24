Сектор Газа
24 октября, 12:20

ЦБ скорректировал срок достижения цели по инфляции

Обложка © Life.ru

Банк России скорректировал прогноз по инфляции на 2026 год, повысив ожидания с 4% до 4-5%. Об этом сообщается в среднесрочном прогнозе ЦБ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

Регулятор объяснил пересмотр прогноза действием разовых проинфляционных факторов. При этом в Центробанке подчеркнули, что устойчивая инфляция достигнет целевого показателя 4% во втором полугодии 2026 года.

«В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Для возвращения к целевым показателям регулятор намерен поддерживать необходимую жесткость денежно-кредитных условий.

Напомним, целевой уровень инфляции в России составляет 4% годовых.

Напомним, повышение ключевой ставки началось с июля 2023 года, и в октябре 2024 года этот показатель достиг максимума21%. Затем ЦБ несколько раз сохранял этот показатель, а в июне 2025 года началось снижение. В прошлом месяце ЦБ снизил ставку до 17%, а сегодня — до 16,5%.

