Какой магией обладают люди с карими глазами, в чём их сила и главная особенность

Карие глаза на планете в большинстве. Но есть и другие. Почти что самый редкий цвет глаз — зелёный, как у Гарри Поттера. Реже только фиолетовые глаза, они у людей реально бывают. Фиолетовый цвет означает на самом деле отсутствие цвета. Голубой коллаген в радужке просвечивает через кровеносные сосуды и даёт фиолетовый оттенок. А ещё бывают полутона, например, каре-голубые очи. Но карий цвет глаз — это «дефолтный» человеческий. Всё остальное обусловлено адаптацией к холодам, смешением с неандертальцами и прочими странными событиями людской истории. Рассказываем, в чём магия карих глаз.

Карие глаза — почему они так притягивают?

Карие глаза — доминирующие. Самые доминирующие в мире, получается. У вас почти ноль шансов получить голубоглазого ребёнка с кареглазой женой. Или мужем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Strokan

Карие глаза притягивают. Владельцы карего и тёмно-карего оттенков воспринимаются как более уверенные и надёжные как в романтическом, так и в деловом смыслах. Невероятная способность сразу вызывать симпатию — это одна из самых интересных черт людей, у которых тёмная радужка. Карий цвет глаз в разных культурах воспринимается примерно одинаково. В Европе их обладателей ценят за доброту, на Ближнем Востоке — за силу духа. В Латинской Америке — за душевную теплоту, глубину и доверие.

Карий цвет глаз — что говорит эзотерика

Карие глаза указывают на особенную магию, которая живёт в вас и защищает всех родных. Фото © «Шедеврум»

В эзотерике карие глаза указывают на повышенную интуицию. А ещё на способность в полную силу чувствовать даже самые тонкие духовные планы. Неудивительно, это же самый древний цвет глаз человека. В этих радужках могут встречаться духи предков. И там такая толпа, что и не снилась ни одному голубоглазому. А ещё такой цвет указывает на то, что человек сам находится под сильной магической защитой, но в то же время способен защитить родных и близких. Поговорим об этом подробнее.

Магические способности людей с тёмно-карими глазами

Если у вас тёмно-карие глаза, лучше тренироваться в защитной магии, а также на пересечениях волшебства и психологии. Это природный маркер для сильных магических «охранников», способных призывать духов-хранителей из самых глубоких планов (и почти из любого эгрегора). А ещё магия тёмно-карего цвета глаз способна лечить стресс.

Магия людей со светло-карими глазами

Светло-карие глаза тоже выдают в вас человека, талантливого в области защитной магии. Но для обладателей светлого карего оттенка характерен фокус на поддержке. Если близкому нужна помощь, они могут наделять самые простые заклинания огромной силой. А если собрать несколько человек с карими глазами и заставить читать защитную формулу, сила заклятия будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Можно их и не заставлять, впрочем.

Карие глаза — что говорит наука

Карие глаза доминируют. То есть, гены, отвечающие за вашу кареглазость, являются доминантными. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

Недавно учёные из Карлова университета опубликовали исследование в научном журнале Personality and Individual Differences («Личность и индивидуальные развития»). Именно они и сказали, что мужчины с карими глазами воспринимаются как более сильные и авторитетные. Биология простая: карими глаза становятся, когда в них много меланина, это «родной» пигмент в человеческом организме. Он защищает нас от ультрафиолета. Темнокожих — через кожу, кареглазых — через глаза. Поэтому яркий солнечный свет не страшен кареглазикам. Зато когда глаза голубые, легче видеть в темноте. Это написали в том же научном журнале.

Но биологи — не единственные учёные в мире. Ещё есть психологи. У них есть теория, что карие глаза вселяют в нас чувства спокойствия и стабильности, потому что мы не видим микродвижения зрачков. Если глаза голубые, увы — зрачки трясутся, как будто космонавты в виброкресле, и всё доверие летит к чертям. Поэтому ваш собеседник с карими глазами воспринимается вами как мудрый, эмоционально зрелый и уравновешенный «старший брат», даже если вы ровесники.

Какие гены отвечают за карий цвет глаз

Ещё немного биологии. За карий цвет глаз отвечают доминантные гены. Главные тут OCA2 и HERC2, они находятся на пятнадцатой хромосоме. А всего хромосом у человека 46. Но есть ещё и другие гены, тоже влияющие на карие глаза. Это SLC24A4 на 14-й хромосоме, SLC45A2 на 5-й, TYR на хромосоме под номером 11 и IRF4 на шестой структуре, которая состоит из одной длинной молекулы ДНК и белков-гистонов.