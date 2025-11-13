IT-эксперт назвал 3 задачи в сфере робототехники, которые должна решить Россия

Россия отстаёт в развитии робототехники из-за отсутствия системного подхода и недостаточного производства ключевых компонентов, заявил IT-аналитик Эльдар Муртазин, комментируя инцидент с падением человекоподобного робота Aidol на презентации в Москве.

«Изначально у нас не хватает технологий. Что такое роботы? Это электроника, которой у нас де-факто нет. Это программное обеспечение, что мы в теории можем делать. И это высокотехнологичные материалы. У нас для этого технологий не хватает», — отметил эксперт в беседе с «Царьградом».

Он выделил три фундаментальные проблемы: необходимость получения системных знаний, создание отечественной электронной базы и освоение производства специализированных материалов. Без решения этих задач РФ не сможет конкурировать в технологической сфере, где будущее принадлежит промышленным и колёсным роботам, а не «красивым игрушкам» вроде человекоподобных моделей, полагает специалист.

Напомним, в Москве презентовали первого антропоморфного робота Aidol с искусственным интеллектом. Однако во время презентации он упал практически в самом начале мероприятия. Робот, созданный компанией «Новая технологическая коалиция», состоит на 77% из российских комплектующих. Он предназначен для демонстрации движений на двух ногах, взаимодействия с предметами и общения с людьми.