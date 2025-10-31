Профессор рассказал, с кого начнётся эра киборгов со сверхвозможностями

Первыми «киборгами со сверхспособностями» станут люди с бионическими протезами, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» доктор биологических наук, директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов. По его словам, современные технологии позволяют не просто восстановить утраченные функции, но и превзойти естественные возможности человека, например, создать протез с шестью пальцами вместо стандартных пяти.

Как пояснил эксперт, бионические протезы отличаются способностью выполнять сложные действия: захватывать и перемещать предметы, используя электрические сигналы сохранившихся мышц. В перспективе такие устройства смогут достичь полной интеграции с организмом, передавая сенсорную информацию обратно в нервную систему и фактически становясь органичной частью тела.

«Что такое бионический протез? Вы не просто косметически замещаете конечность, а можете этим протезом захватывать, перемещать какие-то предметы, совершать действия, используя электрические сигналы с мышц, оставшихся в культе», — цитирует учёного kp.ru.

