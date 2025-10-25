Эксперт объяснила, сможет ли армия человекоподобных роботов Илона Маска заменить людей

Компания Tesla американского миллиардера Илона Маска планирует создать «миллионную армию» человекоподобных роботов Optimus к концу 2026 года, обратила внимание руководитель коммуникационного агентства Анастасия Бастрыкина. По её словам, массовый выпуск роботов обусловлен рыночным спросом и корпоративными задачами.

Эксперт отметила, что роботы Optimus представляют собой технические устройства с искусственным интеллектом, которые постепенно расширяют функциональные возможности, но не способны полностью заменить людей. Современные ИИ-системы уже выполняют вспомогательные функции в быту и сервисе, однако их применение будет определяться конкретными задачами и человеческой креативностью, а не автономным замещением человеческой деятельности.

«А вот как именно их будут использовать люди, это уже зависит от технических способностей робота, целей и фантазии человека», — подчеркнула специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».