Эксперт объяснила, сможет ли армия человекоподобных роботов Илона Маска заменить людей
Компания Tesla американского миллиардера Илона Маска планирует создать «миллионную армию» человекоподобных роботов Optimus к концу 2026 года, обратила внимание руководитель коммуникационного агентства Анастасия Бастрыкина. По её словам, массовый выпуск роботов обусловлен рыночным спросом и корпоративными задачами.
Эксперт отметила, что роботы Optimus представляют собой технические устройства с искусственным интеллектом, которые постепенно расширяют функциональные возможности, но не способны полностью заменить людей. Современные ИИ-системы уже выполняют вспомогательные функции в быту и сервисе, однако их применение будет определяться конкретными задачами и человеческой креативностью, а не автономным замещением человеческой деятельности.
«А вот как именно их будут использовать люди, это уже зависит от технических способностей робота, целей и фантазии человека», — подчеркнула специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Напомним, ранее Илон Маск сообщил о планах по масштабному выпуску человекоподобных роботов Optimus. По его словам, компания Tesla намерена организовать производственную линию, способную выпускать до одного миллиона таких устройств ежегодно. Как заявил предприниматель, прототип робота третьего поколения может быть готов в начале 2026 года.