В Китае «трудоустроили» 295 тысяч роботов из-за демографического кризиса

В Китае компенсируют дефицит рабочей силы массовым использованием роботов, за прошлый год порядка 295 тысяч таких машин было привлечено для «работы» в промышленности. Об этом пишет газета South China Morning Post, утверждая, что роботы-гуманоиды будут находить всё большее применение в разных сферах.

«Несмотря на сокращение общей численности населения, благодаря улучшению образования рабочей силы и широкому использованию роботов, обрабатывающая промышленность Китая не испытывает проблем с сохранением и повышением своей конкурентоспособности», — рассказал изданию эксперт Гао Сюйдун из Школы экономики и менеджмента Университета Цинхуа.

Население Китая стремительно уменьшается с 2022 года. По данным за прошлый год, число жителей страны сократилось на 1,39 миллиона человек. Поэтому Пекин давно бьёт тревогу из-за нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены обращаться к использованию роботов, хотя зачастую это обходится дороже и не всегда достигается качественный результат работы. Как пишет автор статьи, в Китае насчитывается 295 тысяч роботов, что составляет 54% от их общего числа во всём мире.

Ранее предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал новое видео с демонстрацией гуманоидного робота Optimus, выполняющего приёмы кунг-фу. На записи робот повторяет движения человека. Optimus предназначен для выполнения задач, которые могут быть опасными, повторяющимися или скучными для человека.