Киборги вместо людей? Глава РАН рассказал, что ждёт нас в 2030-м

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников спрогнозировал появление киборгов уже в конце 2030-х годов. В интервью РИА Новости он отметил, что технологии стремительно развиваются и вскоре человек сможет дополнять своё тело цифровыми и бионическими компонентами.

По словам учёного, будущие киборги смогут вживлять себе дополнительную память, получать инфракрасное зрение и усиливать слух. При этом робототехника станет «человекоподобной и эмпатичной», и отличить человека от машины будет почти невозможно.

Красников уточнил, что для появления таких технологий нужно развитие сетей 5G, 6G и более продвинутых поколений связи. Это позволит создать мощные суперкомпьютерные центры, необходимые для обучения автономных роботов и искусственного интеллекта.

«Я думаю, это конец 2030-х годов», — заявил глава РАН.