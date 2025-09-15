Владимир Путин
15 сентября, 08:11

Киборги вместо людей? Глава РАН рассказал, что ждёт нас в 2030-м

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stokkete

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников спрогнозировал появление киборгов уже в конце 2030-х годов. В интервью РИА Новости он отметил, что технологии стремительно развиваются и вскоре человек сможет дополнять своё тело цифровыми и бионическими компонентами.

По словам учёного, будущие киборги смогут вживлять себе дополнительную память, получать инфракрасное зрение и усиливать слух. При этом робототехника станет «человекоподобной и эмпатичной», и отличить человека от машины будет почти невозможно.

Красников уточнил, что для появления таких технологий нужно развитие сетей 5G, 6G и более продвинутых поколений связи. Это позволит создать мощные суперкомпьютерные центры, необходимые для обучения автономных роботов и искусственного интеллекта.

«Я думаю, это конец 2030-х годов», — заявил глава РАН.

Прогноз вице-спикера Госдумы: Роботы могут заменить чиновников уже через 5 лет
Ранее Албания объявила о назначении чат-бота «Диэлла» на должность «цифрового министра» по госзакупкам. Решение вызвало оживлённые споры: одни эксперты назвали его пиар-ходом и «игрой в будущее», другие — серьёзным шагом к автоматизации управления.

