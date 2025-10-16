В Китае роботы-собаки с ИИ теперь патрулируют улицы вместе с полицией

В Ханчжоу, городе провинции Чжэцзян на востоке Китая, полиция начала использовать роботов-собак для уличного патрулирования. Как сообщает Global Times, подобные испытания роботов набирают популярность в других китайских городах. Так, в мае роботы-собаки уже патрулировали железнодорожную станцию в Шэньчжэне, провинция Гуандун.

«Робот-собака недавно приступил к патрулированию улицы Наньшань в районе Цинбо в Ханчжоу, чтобы помогать местным патрулям правоохранительных органов», — говорится в публикации.

Как сообщает газета, новый робот-собака обладает способностью обнаруживать различные нарушения, включая незаконную парковку, блокировку дорог и несанкционированное подключение к электросетям. При обнаружении таких инцидентов, устройство автоматически начинает видеофиксацию, материалы которой затем могут быть использованы полицией в качестве доказательной базы. Время автономной работы робота от одной зарядки составляет 3-4 часа.

Представители администрации отмечают, что внедрение таких помощников позволит экстренным службам реагировать быстрее и точнее. Передача информации в режиме реального времени даст возможность сотрудникам полиции сократить время, затрачиваемое на рутинные проверки. После успешного завершения испытаний, функционал роботов будет расширен, включая новые маршруты патрулирования и задачи.

Ранее американский предприниматель Илон Маск опубликовал новое видео с демонстрацией гуманоидного робота Optimus, выполняющего приёмы кунг-фу. На записи робот повторяет движения человека. Optimus предназначен для выполнения задач, которые могут быть опасными, повторяющимися или скучными для человека.