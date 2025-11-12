Первый человекоподобный робот Aidol в России упал в начале презентации

В Москве презентовали первого антропоморфного робота Aidol с искусственным интеллектом. Однако во время презентации он упал практически в самом начале мероприятия.

Первый человекоподобный робот в России. Видео © Telegram/Новости Москвы

Робот, созданный компанией «Новая технологическая коалиция», состоит на 77% из российских комплектующих. Об этом сообщил директор компании Владимир Витухин. Aidol предназначен для демонстрации движений на двух ногах, взаимодействия с предметами и общения с людьми.

Инцидент с падением разработчик объяснил процессом «обучения в реальном времени». По информации производителя, устройство оборудовано системой из 19 сервоприводов. Она позволяет воспроизводить 12 основных эмоций. Робот нацелен на использование в сферах услуг, промышленности и общественных пространствах.

Ранее Life.ru сообщал, как норвежская компания 1X открыла предварительные заказы на полностью автономного домашнего робота NEO с гуманоидным искусственным интеллектом. Согласно информации, представленной производителем, NEO стал первым в мире роботом-спутником, способным изменить повседневную жизнь пользователей. Робот предлагается по цене 20 000 долларов (1 596 400 рублей) за единовременную покупку или 499 долларов (39 830,18 рублей) в месяц по подписке