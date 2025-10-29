Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 10:37

Фирма из Норвегии представила домашнего робота-гуманоида за 1,6 млн рублей

1X открыла предзаказы на домашнего робота-гуманоида NEO. Обложка © Х / 1X

1X открыла предзаказы на домашнего робота-гуманоида NEO. Обложка © Х / 1X

Норвежская компания 1X открыла предварительные заказы на полностью автономного домашнего робота NEO с гуманоидным искусственным интеллектом. Как сообщается в презентации производителя, это первый в мире робот-спутник, способный преобразить домашнюю жизнь пользователей.

1X открыла предзаказы на домашнего робота-гуманоида NEO. Видео © Х / 1X

Искусственный помощник 1,75 метра и весом 29 кг оснащён уникальной системой локомоции Tendon Drive с высокомоментными двигателями и защитным слоем из 3D-полимерной амортизации. Производитель утверждает, что такая архитектура делает робота значительно легче и безопаснее аналогов, обеспечивая при этом ловкость, сравнимую с человеческой. Несмотря на небольшой вес, NEO способен поднимать грузы до 70 кг и переносить предметы массой до 25 кг при уровне шума всего 22 дБ.

1X открыла предзаказы на домашнего робота-гуманоида NEO. Фото © Х / 1X

1X открыла предзаказы на домашнего робота-гуманоида NEO. Фото © Х / 1X

Искусственный интеллект устройства работает на платформе Nvidia Jetson Thor и запоминает все разговоры с пользователем. Робот оснащён двумя 8-мегапиксельными камерами, четырьмя 360-градусными микрофонами и тремя динамиками для полноценного взаимодействия. Производитель подчёркивает, что NEO живёт в физическом пространстве владельца и способен видеть, слышать и запоминать окружающую обстановку.

Робот предлагается по цене 20 000 долларов (1 596 400 рублей) за единовременную покупку или 499 долларов (39 830,18 рублей) в месяц по подписке. Устройство работает на встроенной батарее ёмкостью 0,75 кВт/ч, обеспечивающей до четырёх часов автономной работы, и автоматически возвращается к зарядной станции при низком уровне заряда. Благодаря поддержке 5G, NEO может функционировать как в помещении, так и на улице в сухую погоду.

Эксперт объяснила, сможет ли армия человекоподобных роботов Илона Маска заменить людей
Эксперт объяснила, сможет ли армия человекоподобных роботов Илона Маска заменить людей

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск собирается выпустить человекоподобных роботов Optimus. Компания Tesla намерена организовать производственную линию, чтобы выпускать до одного миллиона таких устройств ежегодно.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Наука
  • Новости науки
  • Гаджеты
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar