Фирма из Норвегии представила домашнего робота-гуманоида за 1,6 млн рублей

Норвежская компания 1X открыла предварительные заказы на полностью автономного домашнего робота NEO с гуманоидным искусственным интеллектом. Как сообщается в презентации производителя, это первый в мире робот-спутник, способный преобразить домашнюю жизнь пользователей.

1X открыла предзаказы на домашнего робота-гуманоида NEO. Видео © Х / 1X

Искусственный помощник 1,75 метра и весом 29 кг оснащён уникальной системой локомоции Tendon Drive с высокомоментными двигателями и защитным слоем из 3D-полимерной амортизации. Производитель утверждает, что такая архитектура делает робота значительно легче и безопаснее аналогов, обеспечивая при этом ловкость, сравнимую с человеческой. Несмотря на небольшой вес, NEO способен поднимать грузы до 70 кг и переносить предметы массой до 25 кг при уровне шума всего 22 дБ.

1X открыла предзаказы на домашнего робота-гуманоида NEO. Фото © Х / 1X

Искусственный интеллект устройства работает на платформе Nvidia Jetson Thor и запоминает все разговоры с пользователем. Робот оснащён двумя 8-мегапиксельными камерами, четырьмя 360-градусными микрофонами и тремя динамиками для полноценного взаимодействия. Производитель подчёркивает, что NEO живёт в физическом пространстве владельца и способен видеть, слышать и запоминать окружающую обстановку.

Робот предлагается по цене 20 000 долларов (1 596 400 рублей) за единовременную покупку или 499 долларов (39 830,18 рублей) в месяц по подписке. Устройство работает на встроенной батарее ёмкостью 0,75 кВт/ч, обеспечивающей до четырёх часов автономной работы, и автоматически возвращается к зарядной станции при низком уровне заряда. Благодаря поддержке 5G, NEO может функционировать как в помещении, так и на улице в сухую погоду.

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск собирается выпустить человекоподобных роботов Optimus. Компания Tesla намерена организовать производственную линию, чтобы выпускать до одного миллиона таких устройств ежегодно.