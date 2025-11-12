Метеорный поток Леониды 2025: Когда смотреть звездопад, сколько метеоров, как не пропустить пик

Леониды — это метеорный поток, который посещает Землю с определённой периодичностью. Вернее, не совсем посещает. К счастью, астероиды не падают на нас, а проносятся над ночным небом. Целая ночь падающих звёзд — вот что такое Леониды в 2025 году. Как увидеть звездопад и в какое время его смотреть? Мы выяснили, когда будет пик метеорного потока и с какой кометой он связан. А ещё нашли в истории свидетельства о Леонидах в 1833-м и 1966 годах. В материале рассказываем всё, что надо знать о метеорном потоке.

Когда пик Леонид в 2025 году

Пик Леонид в 2025 году. Как увидеть звездопад и где смотреть метеорный поток. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nazarii_Neshcherenskyi

Когда Леониды в 2025 году? Тут важна не только дата. Время астрономы рассчитали по часам. Пик Леонид в 2025 году будет ночью с 16-го на 17 ноября. Начинать наблюдения можно уже с 23 часов 16-го числа, но наиболее ярким метеорный поток станет около часу или двух ночи. Закончится пик Леонид 17 ноября на рассвете. Если просыпаетесь в пять или шесть утра, у вас будет шанс его застать!

Сколько метеоров можно увидеть в ноябре 2025

Расскажем, сколько метеоров в час можно будет увидеть на Леонидах 2025. На самом деле не очень много. Гораздо меньше, чем было на Леонидах 1833-го и 1966 годов. В ноябре 2025 года мы увидим от 10 до 15 падающих звёзд в час. Скорость потока сократилась, потому что на этот год не запланировано каких-то масштабных столкновений между метеорами. А комета 55P / Темпеля – Туттля находится пока что далеко от Земли. Леониды привязаны к этому небесному телу, и оно покинуло Солнечную систему.

Как наблюдать Леониды 2025 в ноябре

Как увидеть Леониды — этот мощный звездопад? Есть общие правила наблюдения, к тому же природа на нашей стороне. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Условия для наблюдения Леонид в 2025 году особенно хороши. Потому что уже 20 ноября будет новолуние, фаза Луны, когда спутника на небосводе не видно, то есть он не светит. А как раз на пик потока Леониды приходятся ночи с минимальной освещённостью. На 16 ноября у нас будет 9% Луны, а на 17 ноября — всего 7%. Это шикарная новость, потому что звездопад Леониды не будет «засвечен» дополнительным источником фотонов... И хотя скорость потока на пике будет не так хороша, как в 1833 году, когда народ сходил с ума от звёздного дождя посреди ночи, свою часть Леонид 2025 мы всё равно увидим и сфотографируем. Помним: смотреть лучше всего с 23 часов 16 ноября и вплоть до 7–8 утра 17-го числа. А пиковое количество метеоров мы сможем наблюдать около двух часов ночи. Можно просто выйти на балкон, а можно вооружиться телескопом — всё ради потока Леониды.

Где лучше смотреть Леониды 2025

Есть несколько астрономических приложений для телефона, которые подсказывают, как и где смотреть метеорные потоки. Они могут рассказать вам, где лучше всего смотреть Леониды 2025. Место просмотра потока, если вы, например, в Москве или в Новосибирске, будет подобрано специально. Исходя из вашей геопозиции, конечно же. Если устанавливать приложения и делиться местоположением не хочется, а посмотреть Леониды тянет, просто следуйте этим ключевым правилам. Уезжайте как можно дальше от больших городов. Световое загрязнение помешает вам посмотреть Леониды.

Звездопад лучше всего видно в сельской местности — вдали от источников света. Вам не подойдут ни мегаполис, ни ПГТ, идеальный вариант — это деревня. Или чистое поле. Заодно проверите, насколько сильны ваши навыки выживания. Смотреть Леониды в ноябре из палатки особенно романтично.

А ещё при просмотре звездопада лучше лежать. Так будет видно чётче всего! Только не на голой земле: на дворе ноябрь, а мы в России. Если сразу всё не увидите, подождите: глаза адаптируются к темноте где-то за полчаса.

Леониды и созвездие Льва: что такое радиант и обязательно ли на него смотреть

Леониды и созвездие Льва — какая между ними связь и что такое радиант? Кстати, ответ заключён в самом вопросе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Леониды назвали так потому, что при просмотре звездопада нам кажется, будто метеоры вылетают из созвездия Льва. Поэтому Лев на ночном небе — радиант метеорного потока. Радиантом называют точку, из которой падающие «звёзды» оказываются видны на ночном небе. Он не является источником метеоров. Просто через созвездие Льва они заходят в наше поле зрения. Смотреть на радиант, конечно же, необязательно. Леониды 2025 проходят без обязательств. Более того, лучше вообще держать в поле зрения как можно большую часть ночного неба. Но если вы хотите похвастаться тем, что видели, как метеоры выходят из самого своего радианта, то смотрите на созвездие Льва.

Чем Леониды 2025 отличаются от других звездопадов

Леониды — не единственный метеорный поток 2025 года. В ноябре наблюдают ещё и Тауриды! Но другие звездопады куда медленнее Леонид. Давайте поговорим об автомате Калашникова. Скорость вылета пули из нашего национального сувенира — 2,6 километра в секунду. Скорость обычного метеора в составе Леонид — 71 километр в секунду. А скорость метеоров в потоке Тауриды — всего 27 километров в секунду. При этом Леониды оставляют за собой сине-голубую дымку, напоминающую хвост, а Тауриды — нет. Это просто космос!

История Леонид: метеорные штормы 1833, 1966 и 1999 годов

История метеорного потока Леониды — она захватывающая. Правда, речь об истории реакции человечества на звездопад. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Человечество заметило метеорный поток Леониды относительно недавно. По космическим меркам вообще вчера. Евтихий Александрийский в 901 году от Рождества Христова дал этому звездопаду название и описал в своих трудах. Потом о них никто не вспоминал — видимо, было немного не до того. Или просто инквизиция запретила смотреть на звёзды. Но следующее триумфальное появление метеоритного потока Леониды состоялось в 1833 году. Американские проповедники решили, что наступил конец света.

Ирландская писательница и астроном Агнес Клерк тогда писала: «Буря падающих звёзд обрушилась на Землю, небо в любом направлении было забито светящимися следами и освещалось величественными болидами». Их было всего наполовину меньше, чем снежинок во время снегопада. После такого у коренных жителей Америки появились новые легенды, а у темнокожих рабов — новые песни. В 1934 году юбилейная джазовая композиция на эту тему появилась и у Фрэнка Синатры — Stars Fell on Alabama. «Звёзды падали на Алабаму». Её пели также Элла Фицджеральд и Луи Армстронг.

Метеорный поток вернулся в 1966 году. Вот это было невероятно круто! Как раз под эпоху хиппи Леониды выдавали до 150 тысяч метеоров в час. Небо заполонили падающие звёзды, но в эпоху электричества это уже не казалось концом света. Интересно, писал ли про них Хантер Томпсон? Но давайте перенесёмся в год, предшествующий миллениуму. В 1999-м Леониды снова заиграли в полную силу — выдавали в ночном небе до пяти тысяч метеоров в час.

Когда будет следующий шторм Леонид?

Мы уже упоминали, что метеорный поток Леониды привязан к определённой комете. Она с определённой периодичностью влетает в Солнечную систему, достигает перигелия и вылетает из неё. Перигелий — наиболее близкое к Солнцу положение небесного тела. Леонидами управляет комета 55P / Темпеля – Туттля, она вернётся к нам в 2031-м и 2064 годах. Тогда и можно будет наблюдать полноценный шторм Леонид.

Как сфотографировать Леониды 2025

Леониды в ноябре 2025 — как их фотографировать? Какие техники лучше применить? Может, вообще видео заснять? Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Леониды 2025 — смотреть на них приятно, а фотографировать и того приятнее. Но как сделать хорошие фотографии метеорного потока, как на астрономических сайтах, где видно, что это именно метеоры, а не простое и скучное звёздное небо? Если бы на дворе был 1999-й или 2031 год, можно было бы «не париться», поскольку шторм Леонид сфотографировать можно даже на дагеротип или микроволновку. Шутка. Только на дагеротип. Но в 2025 году — никакого шторма. Всего лишь 15 метеоров в час. Четверть метеора в минуту. Вот какие настройки вам понадобятся: длинная выдержка от 15 до 30 секунд, значение ISO от 1600 и выше, открытая диафрагма f/2,8 и ниже. Это если у вас профессиональный фотоаппарат. На телефоне выбирайте режим тайм-лапса, замедленную съёмку или ту же самую выдержку. А лучше снимайте видео.