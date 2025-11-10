Ретроградный Меркурий 2025: Каких несчастных знаков зодиака ждёт черная полоса уже 10 ноября

С 9 по 29 ноября 2025 года Меркурий движется вспять, сначала по знаку зодиака Стрелец, затем возвращается в Скорпиона. Астрологи предупреждают: уже с 10 ноября у некоторых начнётся резкая «чёрная полоса». Мы собрали, кому из представителей зодиакального круга в этот раз будет сложнее всего и почему именно они почувствуют всю тяжесть ретро-Меркурия.

Почему «чёрная полоса» стартует именно с 10 ноября

Фото © Shutterstock / FOTODOM / SN VFX

Ретроградный Меркурий с 9 по 29 ноября 2025 года — это не просто возвращение планеты, это старт периода экстремальной активности комм­уникаций, перемен и испытаний. Эта фаза особенно мощна, поскольку планета движется не просто по знакомым участкам, а переходит из Стрельца в Скорпиона — знаков зодиака, связанных с экспансией и трансформацией.

Почему именно этим представителям зодиакального круга в период с 9 по 29 ноября 2025 года будет особенно трудно? Дело в том, что у них ретроград совпадает либо с планетой-управителем, либо с тем знаком зодиака, через который движется Меркурий. Поэтому «чёрная полоса» ощущается уже сейчас: срыв планов, возвращение прошлого, сбой общения и пауза развития. Однако это не конец, а только начало. Именно на таких этапах рождаются новые направления, которых мы боялись прежде. Итак, кому придётся особенно туго до декабря 2025 года?

1. Знак зодиака Стрелец

Гороскоп на ноябрь 2025 для знака зодиака Стрелец: как пережить ретроградный Меркурий. Фото © «Шедеврум»

С 9 ноября Меркурий начал свой обратный путь в знаке Стрельца, а потому сами представители этого знака зодиака с 10-го числа могут почувствовать, что сами себе помеха. Разрываются планы на дальние поездки, отменяются важные переговоры, всплывают старые обещания, от которых отказываться больше нельзя. Это шаг назад — в область, где раньше царили дерзости, приключения, масштаб. Теперь масштаб остаётся, а руководство — уже нет. Вы можете почувствовать: «я должен был раньше», «я мог иначе», «почему я?», и вот тут запускается «чёрная полоса». Стрельцы окажутся в ситуации, когда их оптимизм и свободолюбие вдруг обретут неподъёмную цену.

2. Знак зодиака Скорпион

Гороскоп на ноябрь 2025 для знака зодиака Скорпион: почему с 10 ноября будет очень плохо. Фото © «Шедеврум»

С 18 ноября Меркурий перекочует в знак зодиака Скорпион, но влияние на людей с этим зодиаком начнётся раньше. Для Скорпионов по гороскопу наступило время, когда скрытое выходит наружу: долги, тайные претензии, старые обиды и «договорняки» из прошлого. Подлый момент: то, что вы считали закрытым, может дать трещину. Власть, контроль, внутренние ресурсы — всё подвергается переоценке. Возможно, поймаете ощущение, что «я больше не так силён», или стремление вернуть топ-позицию. Но именно попытка вернуть может привести к ещё большей потере.

3. Знак зодиака Близнецы

Меркурий — управитель знака зодиака Близнецы. Когда он идёт на ретроград, Близнецы по гороскопу попадают под прямое воздействие: слова путаются, переписки исчезают, техника сходит с ума. С 10 ноября внимание к коммуникациям у Близнецов становится острым: старые связи возвращаются, но не обязательно с добрыми намерениями. А проекты, полагавшиеся на «быстро-и-легко», тормозятся, мысли смешиваются. Для представителей знака, привыкшего к скорости и многословию, это будет как удар по привычке действовать сразу.

4. Знак зодиака Дева

Дева — знак зодиака, которым управляет также Меркурий, но «фишка» другая: осознание мелочей, порядка, деталей. И именно в этот период детали бунтуют. С 10 ноября документы, бумажки, расчёты, отчёты — всё это может «выпадать» из-под контроля. Дева по гороскопу, вероятно, почувствует себя преданной собственным идеалам: то, что давно действовало, ныне требует проверки. «Я ведь делал всё правильно, но результат иной». Перфекционизм и стремление к чистоте пути — вот где может перейти в критику, самокритику, усталость.

5. Знак зодиака Рыбы

Гороскоп на ноябрь 2025 для знака зодиака Рыбы: чем опасен ретроградный Меркурий для вас? Фото © «Шедеврум»