Нумерология: Как по номеру школы понять, хорошо ли там будет учиться ваш ребёнок

Обычно дети ходят в школу. Кто-то остаётся на надомном обучении, но всё равно «привязан» к определённому учебному учреждению. Например, занимается уроками онлайн или же школьные учителя приходят домой к ребёнку. Нумерология помогает понять кое-что о числах, даже если вы не сильно разбираетесь в высшей математике. А именно — путём простого сложения цифр, из которых числа составлены, можно определить, какие энергии этим числом управляют. В материале расскажем, как это всё рассчитать для ребёнка и для его школы.

Как вообще номер школы может повлиять на успеваемость ребёнка

У каждого числа по нумерологии есть свои собственные вибрации. Если они не совпадают, начинается конфликт. Фото © «Шедеврум»

Номер школы действительно может повлиять на успеваемость своих учеников. Не только посредством каких-нибудь шуток от учеников других школ, если, например, школа под номером 13. Просто у каждого человека есть своё число рождения, которое определяет его нумерологический профиль. И у школы, если она отмечена цифрами, тоже есть своё число. Эти числа могут работать вместе либо конфликтовать.

Нумерология: что надо вычислить прежде, чем анализировать номер школы

Прежде чем анализировать номер школы, поймите, каков нумерологический профиль вашего ребёнка. Фото © «Шедеврум»

Ситуация: вы присмотрели две хорошие школы в своём районе и спросили у ребёнка, куда он сам хотел бы пойти, а он не знает. Прежде чем вычислять, какое число управляет школой по нумерологии, нужно сначала вычислить то же самое, но для ребёнка. Готовьте калькулятор! Или тетрадку, ведь скоро вам придётся делать со своим чадом уроки «на бумаге» и без «читерства». Предположим, ребёнок родился 4 февраля 2020 года. В 2026-м его должны зачислить в СОШ. А теперь — цифры. Сделайте так: 4 + 0 + 2 + 2 + 0 + 2 + 0. У вас получится 10. Ноль нам неважен. Нумерологическое число ребёнка — 1. Оно символизирует силу, лидерство, свободу и новые начинания.

Теперь пора понять, какие числа конфликтуют с единицей по своим тонким вибрациям. Тут мы уже писали, на какие группы делятся цифры в нумерологии. Но повторим. Тут всё просто, всего три группы. Среди них 1, 4 и 7 объединяются в числа лидерства и воли; 2, 6 и 8 это символы доброты и заботы, а 3, 5 и 9 управляют новостями, коммуникацией, общественной жизнью. И «тусоваться» лучше внутри своей группы чисел, ибо только там мы находим мир, покой и нумерологический резонанс.

Анализируем номера школ с точки зрения нумерологии

В нумерологии номер школы тоже можно легко рассчитать. Посмотрим, как это работает для разных известных учебных заведений. Фото © «Шедеврум»

Давайте вычислим нумерологические профили самых известных школ России. Начнём с московской «центровой» — Школы № 179 на Большой Дмитровке, от неё минут пять пешком до Большого театра. Делаем так: 1 + 7 + 9. Получаем число 17. Потом складываем 1 и 7, получается 8. Это символ заботы, доброты, милосердия. Неплохо! В Санкт-Петербурге есть Президентский физико-математический лицей № 239. То же самое: 2 + 3 + 9 = 14. А 1 + 4 = 5. Профиль школы — в коммуникации, что логично, ведь физика и математика пригождаются в этой сфере. Иначе не появился бы Интернет. А Физико-математический лицей № 31 в Челябинске — это цифра 4, то есть новаторство, воля и лидерство. Челябинцам повезло!

Примеры расчёта нумерологии СОШ (все совпадения случайны)

Теперь давайте рассчитаем, какие вибрации есть у какой школы и как это соотносится с нумерологией вашего ребёнка. Фото © «Шедеврум»

Теперь пора рассмотреть нумерологию средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и прочих учебных заведений на практике. Сначала вам надо будет вычислить число, которое управляет по жизни вашим чадом. А потом — высчитать главное число для школы. А потом придётся их сравнить и понять, вступают ли эти числа в резонанс или, наоборот, в диссонанс. Резонанс — хорошо, гармония. Диссонанс — плохо, буллинг и двойки.

Школа № 1570 и ребёнок, родившийся 15 мая 2017 года

Итак, у нас есть Ноунеймов Ноунейм Ноунеймович, чья дата рождения — 15.05.2017. Рассчитаем его уравнение: 1 + 5 + 0 + 5 + 2 + 0 + 1 + 7 = 21. А 2 + 1 = 3. Ноунеймов Н. Н. — человек общения, связей и коммуникации. А что насчёт школы № 1570? Рассчитаем: 1 + 5 + 7 + 0 = 13. Итак, 1 + 3 = 4. Четыре — власть, воля и лидерство. Диссонанс. Ноунейму Ноунеймову будет нелегко в такой школе.

Школа № 1159 и ребёнок, родившийся 7 сентября 2019 года

Теперь на очереди Анонимов Аноним Анонимович 2019 года рождения, появился на свет 7 сентября. Проверяем его нумерологию: 7 + 0 + 9 + 2 + 0 + 1 + 9 = 28. Надо свести к одной цифре, так что: 2 + 8 = 10. Свести к одной цифре с первого раза не получилось, нужна вторая попытка: 1 + 0 = 1. Получилась единица, число лидерства. Анонимов А. А. — прирождённый лидер. Затем проверяем школу № 159. Тут тоже всё относительно просто: 1+ 1 + 5 + 9 = 16. Потом: 1 + 6 = 7. Семёрка — тоже число лидерства! Анонимову повезло. У него со школой резонанс.