Сериал «Из многих» 2025: Как грустно проживать американскую мечту посреди эпидемии счастья

«Из многих», оригинальное название — Pluribus. Если вам нравился шедевр серийной голливудской режиссуры «Во все тяжкие», то можно немного порадоваться и в 2025 году. Никто не вернёт вам той свободы, которой вы пользовались в 2013 году. Но, может, это и к лучшему. Зачем нужна свобода, когда есть новый сериал от создателей Breaking Bad? Кто в центре повествования теперь, когда Уолтер Уайт погиб, а Джесси Пинкман трусливо сбежал, — рассказывает этот материал.

О сериале «Из многих» 2025 года

Сериал «Из многих» 2025 года — наш новый пациент. Что на этот раз сняли создатели драмы про школьного учителя и рак, сериала «Во все тяжкие»? Фото © Кадр из фильма «Из многих», режиссёры Винс Гиллиган, Байрон Ховард / Kino-teatr

Сериал «Из многих» 2025 года от создателей «Во все тяжкие», всё же обещает быть куда интереснее саги про запрещёнку из 2013 года. Мир развивается, шоураннеры растут и приобретают новый опыт, следят за нашими реакциями, может быть, даже развиваются духовно. На первый взгляд, «Из многих» кажется «Бойцовским клубом» для женщин. Но потом вы чуть глубже погружаетесь в сюжет и понимаете: ну, это и правда интересно. В этом есть стиль. Расскажем о сериале всё — кто режиссёр, когда дата выхода, на какой платформе смотреть, отзывы тоже затронем.

Дата выхода сериала «Из многих» 2025 года

Сериал «Из многих» 2025 года вышел на стриминговых платформах 7 ноября 2025 года. Его можно будет посмотреть на платформе Apple TV+, если у вас есть подписка. Ещё одна похожая платформа, которая вроде бы принадлежала Джеффу Безосу, тоже показывает «Из многих». Можно искать первый сезон как сериал «Плюрибус», но тут на свой страх и риск. Премьера состоялась буквально только что, ещё никто не успел опомниться. Впрочем, «Из многих» стремительно набирает популярность.

Сколько серий в сериале «Из многих» 2025 года

В первом сезоне сериала «Из многих» должно выйти 9 серий. На 7 ноября 2025 года мы имеем только два эпизода. И то при условии платной подписки на платформу. Это логично: шоураннеры выпускают сериал понемногу, потому что главный смысл сериала — в растягивании удовольствия от его просмотра. По крайней мере, такова традиция и таков привычный способ монетизации сериалов. Те, кто практикуют binge watching («запойный просмотр»), подтянутся позже.

Сюжет сериала «Из многих» 2025 года

Сюжет сериала «Из многих» 2025 года крутится не вокруг бандитских разборок, а вокруг науки. Вернее, научной фантастики. Фото © Кадр из фильма «Из многих», режиссёры Винс Гиллиган, Байрон Ховард / Kino-teatr

По сюжету сериала «Из многих» мир захватывает эпидемия счастья. Это всё из-за открытия какого-то астронома. Только писательница Кэрол Стурка оказывается иммунна и раздражает всех своей ворчливостью. Но мир и сам немного сошёл с ума — служба доставки вам теперь может гранату привезти, настолько все стали добрые. Но окружающие хотят сделать Кэрол снова счастливой.

Производство и режиссура сериала «Из многих» 2025 года

Шоураннер «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган решил выйти из привычного жанра. Он снимал буквально «Бригаду» и «Бандитский Петербург» для американцев, но тут перенёс всех любимых актёров в научно-фантастическую антиутопию. Президент США странный, как будто все живут в эпоху Рейгана. Вечно недовольную Кэрол пытаются развеселить, но ничего не выходит. И всё это заставляет задуматься о том, как сейчас живут американцы.

Винсу Гиллигану помогает — внезапно — Байрон Ховард, режиссёр «Зверополиса». Гордон Смит и Элисон Татлок — сценаристы, их «затянули» из фильмов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», ну и Элисон работала на «Очень странных делах». Ещё над сценарием работает Вера Бласи из Бразилии. Она с 2012 года не трудилась по этой специальности.

Актёры и роли в сериале «Из многих» 2025 года

Актёры в сериале «Из многих» 2025 года во многом «перекочевали» с других проектов Винса Гиллигана, например «Лучше звоните Солу». Фото © ТАСС / EPA / ALLISON DINNER

Винс Гиллиган отрастил усы и подобрал себе характерный состав актёров даже на новую странную научно-фантастическую сагу. Хотя, по сути, героиня с характером там одна. Но есть и «счастливые статисты». Рассказываем, кто кого играет. Кэрол Стурка — Рей Сихорн.

Зося — Каролина Выдра (бывшая фиктивная польская жена Доктора Хауса).

Манусос — Карлос Мануэль Весга.

Хеоен — Мириам Шор.

Доктор Нгуэн — Кевин Чемберс.

Трейлер и тизер сериала «Из многих»











Трейлер сериала «Из многих» длится две минуты и показывает ворох событий. Там и депрессивная главная героиня, и Парагвай, и тело прячут в горах, и базуку заказывают в службе доставки... Общая канва сюжета из трейлера понятна. Все вокруг, всё население Земли, больно вирусом счастья и хочет заразить этим нашу Кэрол Стурку. А вот тизер сериала длится минуту, там Кэрол всячески поддерживают ментально и физически, например, протягивают водичку.

Ещё есть превью на 33 секунды, оно показывает ситуацию, которая могла бы случиться в ремейке «Бойцовского клуба», где все — женщины. Потому что мы видим девушку (или женщину), которая по очереди облизывает пончики, чтобы заразить их своими бациллами счастья. По сути, ничего без трейлера и тизера непонятно, но немного «боди-хоррора» присутствует.

Фото сериала «Из многих» 2025 года

Главные фото сериала «Из многих» 2025 года, тизер и трейлер. Чего ждать от научно-фантастического проекта? Фото © Кадр из фильма «Из многих», режиссёры Винс Гиллиган, Байрон Ховард / Kino-teatr

Когда все вокруг счастливы, а вы в депрессии... Пожалуй, это фейковое счастье, и героиня сериала «Из многих» знает это не по наслышке. В этих эпизодах высмеивают и одновременно пугают: американский культ белозубой улыбки, хеппи-энда и мечты о собственном доме, кажется, проваливается, и Винс Гиллиган хочет это подчеркнуть.

Но были ли жители США действительно по-настоящему счастливы от своей мечты, выраженной в голливудском лоске? Если послушать их музыку в стиле «эмо», так не кажется. Наоборот, кажется, это всё миф. Но и бандитские разборки Уайта, Пинкмана и Соула — тоже миф. Вряд ли простой школьный учитель продержался бы в роли одинокого криминального элемента так долго, как герой сериала «Во все тяжкие».

Сериал «Из многих» оказался зрелищным, ведь его снимали не в 2013 году, а в 2025-м. Фото © Кадр из фильма «Из многих», режиссёры Винс Гиллиган, Байрон Ховард / Kino-teatr

Впрочем, ОПГ Соединённых Штатов Америки — это не наши проблемы. В этом сериале не надо никакого теневого рынка, чтобы достать очень, очень интересные вещи. Например, гранаты. Но даже такое не радует Кэрол, главную героиню.

Отзывы критиков на сериал «Из многих» 2025 года

На критиканском сайте Rotten Tomatoes («Гнилые помидоры») рейтинг помидоров находится на отметке 100%. Это не значит, что сериал плохой, может быть, местные «томатовцы» просто не успели его посмотреть. На главной базе данных фильмов и сериалов, то есть на сайте IMDB, рецензии уже есть. Хвалят актёрскую игру Рэй Сихорн, спрашивают: «Что я только что посмотрел?» Признаются в любви сериалам «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Пишут, что попытка «мафиозного» режиссёра «вкатиться» в научную фантастику — это захватывающе и ужасающе. Рейтинг высокий — 9,4, даже у «Крёстного отца» меньше, будучи классикой, он получил 9,2. Разве это справедливо?

Интересные факты о сериале «Из многих» 2025 года

Сериал «Из многих» 2025 года — какие интересные факты о нём просочились в паблик? Фото © Кадр из фильма «Из многих», режиссёры Винс Гиллиган, Байрон Ховард / Kino-teatr

Интересные факты о сериалах обычно связаны с откровениями создателей или «сливами» серий перед показом. Или, например, внезапные смерти каскадёров, ментальные срывы актёров и так далее. Учитывая особенности платформы, на которой выпускают «Из многих», об этом сериале не так уж и много подобных фактов. Потому что даже если режиссёр сериала на Apple TV+ случайно съест человека, денег и юридических ресурсов хватит, чтобы это замять.

Мы нашли всё, что нам показалось интересным: У сериала «Из многих» два композитора. Некий Рики Кук и музыкант под псевдонимом BTR1. Интересно, что на русский дословно переводится как «Первый БТР».

Постер сериала «Из многих» отсылает к «Игре в кальмара». У корейцев надо было под дулом винтовки вырезать фигурки из печенья, а тут — смайлик рисуют ватной палочкой на пудре. Но всё равно похоже.

Официально у нас сериал называется «Одна из многих».

Pluribus — латинское слово, переводится как «многие» или «многим». Но если составить фразу, например, Pluribus astra, то будет переводиться уже как «Больше звёзд».

А вообще, E pluribus unum — это девиз США, перевод: «Из многих — одно» . Их там 340 миллионов. И правда, многовато.

Дизайн названия заменяет латинскую букву I на цифру 1, так создатели подчёркивают, что их героиня — одна-единственная. Хоть и из многих.

Главная героиня матерится и показывает неприличные жесты.

Всё это сильно напоминает эпизод сериала «Чёрное зеркало».