Китайский гороскоп: 5 знаков, которые легко переживут ретроградный Меркурий в ноябре 2025

С 9-го по 29 ноября 2025 года Меркурий снова войдёт в ретроградную фазу, и для многих это превратится в настоящее испытание. Техника ломается, договорённости срываются, а простые разговоры превращаются в конфликты. Но пятерым знакам китайского гороскопа этот период не страшен. Мы разобрались, кому повезёт пережить космический хаос без потерь, и выяснили, какие именно качества помогут им остаться на плаву, когда всё вокруг рушится. Если ваш знак в этом списке — можете выдохнуть и не бояться ноябрьских испытаний.

Знак китайского гороскопа Крыса: хитрость побеждает хаос

Люди, рождённые в год Крысы, — прирождённые стратеги, которые всегда думают на несколько шагов вперёд. Ретроградный Меркурий славится тем, что разрушает планы и создаёт неразбериху в коммуникациях. Но представителей знака Крыса этим не напугать! Они давно научились иметь запасные варианты на все случаи жизни. Когда у других начинается паника из-за сорвавшейся сделки или внезапной поломки техники, Крысы спокойно достают план Б из рукава и продолжают двигаться к цели. Эти люди обладают уникальной способностью находить возможности там, где остальные видят только проблемы. Ретроградный Меркурий приносит возврат к старым проектам и незавершённым делам? Отлично, у людей, рождённых в год Крысы, целый список таких дел, и они давно хотели к ним вернуться. Проблемы с общением и недопонимания? Представители знака Крыса быстро перестраиваются и находят нужные слова. Их природная интуиция подсказывает, когда лучше промолчать, а когда настоять на своём. В китайском гороскопе Крыса стоит на первом месте неспроста — эти люди умеют адаптироваться к любым обстоятельствам и всегда выходят сухими из воды.

Знак китайского гороскопа Бык: упрямство как защита

Люди, рождённые в год Быка, обладают невероятным терпением и упорством. Ретроградный Меркурий может сбить с толку кого угодно, но только не представителей знака Бык. Они настолько твёрдо стоят на ногах, что никакие космические бури их не пошатнут. Когда вокруг все начинают метаться и менять планы каждые пять минут, Быки продолжают методично двигаться в выбранном направлении. Да, путь может оказаться сложнее, чем планировалось, но это не повод сдаваться. Люди, рождённые в год Быка, не боятся трудностей и умеют работать с тем, что есть. Сломалась техника? Починят или найдут замену. Задержался важный документ? Будут ждать и делать то, что можно сделать без него. Главное преимущество представителей знака Бык в период ретроградного Меркурия — они не поддаются панике и не принимают спонтанных решений под влиянием эмоций. Их размеренность и стабильность становятся островком спокойствия в море хаоса. Пока другие тонут в проблемах с коммуникацией и техническими сбоями, Быки спокойно пережёвывают свою жвачку и делают свою работу.

Знак китайского гороскопа Дракон: харизма решает всё

Люди, рождённые в год Дракона, — прирождённые лидеры с природной харизмой, которой позавидует любой политик. Ретроградный Меркурий создаёт сложности в общении? Для представителей знака Дракон это вообще не проблема. Они настолько умеют очаровывать людей, что те прощают им любые недопонимания и готовы идти за ними куда угодно. Когда у других срываются переговоры из-за технических накладок или неудачно выбранных слов, Драконы просто светят своей улыбкой — и все проблемы как-то сами собой рассасываются. Эти люди обладают уникальной способностью вдохновлять окружающих даже в самые сложные времена. Пока другие знаки страдают от возвращения к старым проектам, люди, рождённые в год Дракона, видят в этом шанс исправить прошлые ошибки и сделать всё ещё лучше. Их энергия и оптимизм заразительны. Рядом с представителями знака Дракон даже ретроградный Меркурий не кажется таким страшным. К тому же Драконы умеют превращать любой хаос в возможность показать себя с лучшей стороны. Задержки и накладки? Отлично, время — продемонстрировать своё умение справляться с кризисными ситуациями и выглядеть героем.

Знак китайского гороскопа Обезьяна: гибкость и изобретательность

Люди, рождённые в год Обезьяны, — самые гибкие и изворотливые знаки китайского гороскопа. Если ретроградный Меркурий меняет правила игры, представители знака Обезьяна просто придумывают новую игру и выигрывают в ней. Эти люди невероятно находчивы и умеют быстро адаптироваться к любым обстоятельствам. План провалился? Не беда, у Обезьян есть ещё пять запасных вариантов, причём каждый лучше предыдущего. Технические проблемы и сбои в коммуникации для людей, рождённых в год Обезьяны — это просто интересная головоломка, которую нужно решить. Они не тратят время на переживания и жалобы, а сразу начинают искать обходные пути. Нужно отправить важное письмо, но почта не работает? Представители знака Обезьяна найдут курьера, позвонят лично или придумают ещё десять способов донести информацию. Их изобретательность не знает границ. Особенно ценно то, что Обезьяны сохраняют чувство юмора даже в самых стрессовых ситуациях. Когда все вокруг на взводе из-за ретроградного Меркурия, люди, рождённые в год Обезьяны, смеются над абсурдностью происходящего и заражают своим весельем окружающих. Это помогает не только им самим легче переносить трудности, но и поддерживать боевой дух команды.

Знак китайского гороскопа Свинья: спокойствие и философский подход

Люди, рождённые в год Свиньи, обладают удивительным внутренним спокойствием и мудростью. Они смотрят на жизнь философски и понимают, что любые трудности временны. Ретроградный Меркурий для представителей знака Свинья — это просто очередное испытание, которое тоже пройдёт. Зачем паниковать и нервничать, если можно просто переждать бурю в спокойствии? Свиньи не склонны к излишней суете и спешке. Если что-то задерживается или идёт не по плану, они спокойно принимают это как данность. Не пришло важное письмо? Значит, ещё не время. Сорвалась встреча? Возможно, это к лучшему. Такое отношение помогает людям, рождённым в год Свиньи, сохранять душевное равновесие, когда все вокруг теряют голову. Важная черта представителей знака Свинья — они умеют использовать паузы и задержки себе во благо. Пока ретроградный Меркурий тормозит процессы, Свиньи не сидят сложа руки. Они отдыхают, восстанавливают силы, анализируют прошлые ошибки и готовятся к новому витку активности. Когда период ретроградности закончится, люди, рождённые в год Свиньи, выйдут из него отдохнувшими, полными сил и готовыми к новым свершениям, в отличие от остальных знаков, которые потратили всю энергию на борьбу с обстоятельствами.