«Лампочка Ильича»: Что это, как работает, есть ли она в России 2025 и при чём тут Владимир Ленин

«Лампочке Ильича» исполняется 105 лет! Она работала в 1920 году, работала в 2020-м. Возможно, будет работать даже в 3020-м. «Лампочка Ильича» — это не просто прибор для света. Это символ прогресса. И знак того, как в России делали жизнь простых людей лучше даже во время Гражданской войны. Рассказываем о «лампочке Ильича» в материале.

Что такое «лампочка Ильича» и чем она отличается от обычной лампочки

«Лампочка Ильича» — это символ электрификации Советского Союза. Крестьяне были благодарны за неё Ленину. Фото © РИА «Новости»

От современных энергосберегающих ламп «лампочка Ильича» отличается примерно всем. Потому что «ильичовка» — это непременно «олдскульная» лампа накаливания. Потребляет много энергии, быстро перегорает, но, поверьте, многие из нас выросли именно под этим уютным тёплым светом, который производится при помощи электричества. Оно проходит через цоколь и подводящие контакты, попадает на вольфрамовую нить и раскаляет металл. Тот начинает светиться. Всё. Такую лампочку придумал Томас Эдисон в 1879 году. Ленину тогда было всего девять лет. У него дома лампочек не было.

Но это популярная версия истории. На самом деле первые попытки создать лампочку накаливания были уже в 1840-х, работал изобретатель из Англии Де Ла Рю. За год до Томаса патент оформил Джо Суон. А наш российский инженер Александр Николаевич Лодыгин сделал лампочку 11 июля 1874 года, за пять лет до Эдисона. Так что можно звать её лампой Лодыгина. И вот от такой лампочки «ильичовка» не отличается ничем.

Но есть свои особенности. «Лампочка Ильича» перестаёт быть собой в составе люстры или, например, под абажуром. Это должна обязательно быть одинокая стеклянная лампа накаливания, свисающая с потолка на проводе и вкрученная в цоколь. Классическая «лампочка Ильича» располагается в крестьянском или дачном доме, освещает нехитрые спальные лавки, гобелены с портретами Ленина и Сталина, печку-буржуйку в углу... Но собой она останется и на кухне коммуналки.

Как «лампочка Ильича» связана с Лениным

«Лампочка Ильича» получила своё название в честь Владимира Ленина. Его называли уважительно, по отчеству. Фото © РИА «Новости» / Пётр Оцуп

«Осветить мужика электричеством — и корову, и лошадь мужицкую» — такие слова вложил в уста Ленина писатель Родион Акульшин в одной из своих пьес. «Лампочка Ильича» на самом деле лампочка Лодыгина – Эдисона, но первый вождь СССР своим авторитетом сделал простой предмет, изобретённый в 1874 и 1879 годах, поистине культовым. Просто потому, что подарил крестьянам электричество. Можно было не мучиться от вони керосина и не рисковать поджечь хату лучиной. Поэтому для большинства населения СССР простая лампа накаливания, свисающая с потолка на проводе и вкрученная в цоколь, это непременно «лампочка Ильича».

История «лампочки Ильича» кратко

«Лампочка Ильича» — какова её история? Мы поняли, чем она отличается от обычных ламп. Но что сделало её «дочерью Ленина»? Фото © РИА «Новости»

В Волоколамском городском округе Московской области России находится такая деревня — Кашино. В 2010 году там проживало 709 человек. Это на самом деле историческое место. Потому что после того, как большевики захватили власть и сделали Москву столицей, они стали делать то, что было предписано социалистической идеологией, то есть улучшать жизнь рабочих и крестьян. Несмотря на ужасы военного коммунизма и выселение буржуев из 10-комнатных квартир, простой народ на Ленина молился. Что стало очевидно уже после смерти вождя.

Создание легенды про «лампочку Ильича» — одна из причин широкого почитания Владимира Ленина. Событие произошло во время Гражданской войны. Летом 1919 года Деникин пошёл на Москву, но уже в октябре того же года его разбили. Параллельно с этим большевики успевали следить за инфраструктурой. В 1919–1920 годах они построили близ той самой деревни Кашино электростанцию. Та была сделана из старых телеграфных проводов. Работы были сданы уже к 14 ноября 1920 года, и кашинские крестьяне пригласили Ленина посмотреть, как они будут зажигать лампочки. «Просим прибыть, разделить ту радость, которую мы ощущаем при виде электрического освещения в крестьянских халупах», — писали кашинцы. Так и родилась «лампочка Ильича».

Как народ воспринял «лампочку Ильича»

«Лампочка Ильича» пошла в народ. Конечно, массовая культура СССР сыграла свою роль, но в первую очередь она была весьма удобной и непритязательной. Фото © РИА «Новости»

Из так называемых «крестьянских халуп» наша любимая «лампочка Ильича» распространилась по всему Союзу. Ею освещали бараки. Такую лампу вешали в коммуналках, под потолки индивидуальных комнат и общих пространств. Из «страшненького»: «лампочка Ильича» наверняка висела в кабинетах некоторых лагерных начальников системы ГУЛАГ. У неё богатая история. Но массовое употребление «ильичовка» нашла, конечно, среди крестьян. Деревенские дома, дачи, — даже спустя полвека после смерти Ленина их так освещали.

Когда «лампочки Ильича» сошли на нет и где можно их увидеть в 2025-м

«Лампочки Ильича» можно было увидеть в 90-х на дачах или в бедняцких квартирах. В нулевые экономика росла, и они вышли из моды. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

«Лампочки Ильича» освещали нам путь даже в девяностые... Правда, в основном только на дачах. Но к середине или концу нулевых создавалось ощущение, будто они вымерли. Просто такие осветительные приборы ассоциировались с бедностью, маргинальностью, тем же ГУЛАГом. И во время экономической стабильности народ принялся менять их на что-то более красивое. На люстры, например. Хотя по сути люстра — это просто несколько «лампочек Ильича» в красивом оформлении.