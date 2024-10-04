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Будет больно: Стоматолог объяснил, почему вы не сможете сами достать лампочку изо рта

Стоматолог Григорян: Спазм суставов не даст самому достать лампочку изо рта

4 октября, 03:00
Попытка засунуть лампочку в рот обычно заканчивается в кабинете врача. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vikafoto33

Попытка засунуть лампочку в рот обычно заканчивается в кабинете врача. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vikafoto33

Попытка ради шутки или из любопытства засунуть лампочку в рот обычно заканчивается в кабинете у врача. Самому извлечь инородный предмет практически невозможно — связки будут скованы спазмом и не позволят разжать зубы. Краткий ликбез по опасным экспериментам для Life.ru провёл стоматолог Тигран Григорян.

По словам зубного, как только лампочка оказалась в ротовой полости, разомкнуть челюсти назад уже не получится. Обычно решением внезапной проблемы занимаются ортопеды, чья задача — расслабить суставы и расширить путь для искусственного источника света.

Для извлечения лампочки изо рта применяют два способа. Первый — это инъекция специального обезболивающего препарата, который снимет спазм и позволит легко извлечь лампочку. Второй — это искусственный вывих челюсти. Первый, конечно, гораздо безболезненнее.

Тигран Григорян

Ведущий стоматолог Москвы

Для извлечения лампочки изо рта применяют два способа. Первый — это инъекция специального обезболивающего препарата, который снимет спазм и позволит легко извлечь лампочку. Второй — это искусственный вывих челюсти. Первый, конечно, гораздо безболезненнее.
Для извлечения лампочки изо рта применяют два способа. Первый — это инъекция специального обезболивающего препарата, который снимет спазм и позволит легко извлечь лампочку. Второй — это искусственный вывих челюсти. Первый, конечно, гораздо безболезненнее.
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Помещать инородные предметы не стоит и в нос, иначе они могут застрять там на десятилетия. Так случилось с американцем Энди Нортоном, который в восьмилетнем возрасте засунул в ноздрю деталь конструктора Lego, а высморкал её лишь спустя 26 лет.

Авторы
Илья Пушкарев
Илья Пушкарев
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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